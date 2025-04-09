快訊

國安基金撐不住台積電？早盤一度7字頭 陷入800元保衛戰

準公共幼兒園招生怎選？教保網公開師生比和裁罰資訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

社區大樓養護品質恐影響房價？過來人揭管委會「1事」判斷社區素質

文／ 黎允之

現代大多數的購屋族，無論是退休族或年輕人，都喜歡住大樓，但大樓養護成本較高，公共設施需要經常維修，也是一大煩惱。有擔任房仲的過來人在社群分享，大樓要住得舒服，管委會很重要！提醒民眾賞屋時除了檢視硬體空間、設備，首要觀察的就是「社區公佈欄」！

社區公佈欄反映管委會的運作狀況。 圖／中保好生活形象影片提供
社區公佈欄反映管委會的運作狀況。 圖／中保好生活形象影片提供

新式大樓公設比例高，很多公共設施需要維護，環境整潔也需住戶共同來維持，管委會運作得好不好，對於生活品質會有非常直接的影響。購屋時檢視社區公佈欄，可以觀察到社區管委會的運作狀況，例如：公告是不是很久沒更新了？每個住戶都能及時收到消息嗎？

傳統社區公佈欄常常貼滿各式通知、廣告、活動消息，雖然看起來很熱鬧，實則雜亂無章，住戶也容易視而不見，忽略重要資訊；有些社區會把公佈欄設置在電梯裡，一張張公告不僅影響整體環境美觀，也會讓賞屋者對社區觀感不佳；同時，外來訪客可以從電梯公告得知管理費收支狀況，有些大型社區戶數多，公共基金累計起來可能很龐大，這麼大筆錢財若是讓非住戶知道，多少有一些不安全感。

過來人表示，為了保障社區安全隱私，維護環境質感，現在許多社區都改用智慧社區APP來發布公告，不讓一張張A4紙佔據美美的大理石牆面，他在帶客戶賞屋時，都會特別說明管委會電子公告的功能，許多客戶紛紛回應：「感覺這管委會有用心！」、「用手機接收公告，比較不會錯過重要消息！」、「走進社區大門，一路都整潔清爽，自帶高級感！」。

使用免費社區管理APP，手機就是公佈欄，社區事務即時通。 圖／中保好生活官網提供
使用免費社區管理APP，手機就是公佈欄，社區事務即時通。 圖／中保好生活官網提供

你家社區還在用傳統方式張貼公告嗎？其實，只要下載「中保好生活」APP，你所居住的社區也能智慧升級！「中保好生活」APP可以發布社區公告，讓管委會主委省去文書作業、列印、張貼海報的麻煩，只要動動手指，就能即時傳達訊息給全社區住戶，不管是管理費繳費通知、維修通知、停車資訊、活動公告，住戶透過手機APP就能收到通知提醒， E鍵查看，不再錯過，輕鬆享受更智慧、便利的生活！

「中保好生活」是由中保科技集團與旗下史詩科技協力開發，透過智慧科技的輔助，將社區所有繁雜的物業大小事全部雲端化管理，不僅節省物業人員管理心力，服務也更有效率。「中保好生活」並以成為全台最大生活服務管理平台為目標，推出至今受到廣大好評。

圖／中保科技提供
圖／中保科技提供

即刻免費諮詢專線：0800-365-798 官網：https://www.glf.tw/

相關新聞

國家級警報響！上午9時53分宜蘭蘇澳規模5.8地震 最大震度4級

中央氣象署發布地震報告，今天上午9時53分，在宜蘭縣蘇澳鎮（宜蘭縣政府南南東方15.5公里）發生芮氏規模5.8地震，地震深度72.4公里。

宜蘭地震5.8地牛翻身！北捷乘客：當下警報響氣氛緊張

今天上午9時53分，宜蘭縣蘇澳鎮深72KM (宜蘭縣蘇澳鎮)發生芮氏規模5.8地震，地牛翻身，雙北地區都相當有感，台北捷...

超越日韓！台灣如何奪下「最幸福亞洲國家」？ 學者授3步驟提升幸福感

你幸福嗎？蓋洛普（Gallup）近期公布2025「世界幸福報告」，在全世界147個國家或地區中...

男友「種草莓」種錯位置！嫩妹癱軟倒地 醫師驚：她中風了

情侶熱戀期充滿激情和甜蜜，常愛得無法自拔。一名外科醫師分享，遇過一名年輕病患，與男友親熱後，卻突然癱軟倒地，並出現身體無力現象，經診斷後發現，竟是男友在親熱時「種草莓」太大力惹的禍。

天氣忽冷忽熱70歲阿嬤腦中風 微創內視鏡手術救回一命

最近天氣乍暖還寒，早晚溫差大，忽冷忽熱，血管容易受到氣溫變化劇烈收縮，南投縣70歲林姓婦人近日腦出血，因出血部位較深開顱...

影／因應關稅衝擊 洪申翰：勞動部規畫150億支持勞工

勞動部今於立院社福及衛環委員會進行「勞動部所屬基金違規使用如何追回及究責」專題報告。勞動部長洪申翰在會前受訪談及關稅衝擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。