社區大樓養護品質恐影響房價？過來人揭管委會「1事」判斷社區素質

現代大多數的購屋族，無論是退休族或年輕人，都喜歡住大樓，但大樓養護成本較高，公共設施需要經常維修，也是一大煩惱。有擔任房仲的過來人在社群分享，大樓要住得舒服，管委會很重要！提醒民眾賞屋時除了檢視硬體空間、設備，首要觀察的就是「社區公佈欄」！

社區公佈欄反映管委會的運作狀況。 圖／中保好生活形象影片提供

新式大樓公設比例高，很多公共設施需要維護，環境整潔也需住戶共同來維持，管委會運作得好不好，對於生活品質會有非常直接的影響。購屋時檢視社區公佈欄，可以觀察到社區管委會的運作狀況，例如：公告是不是很久沒更新了？每個住戶都能及時收到消息嗎？

傳統社區公佈欄常常貼滿各式通知、廣告、活動消息，雖然看起來很熱鬧，實則雜亂無章，住戶也容易視而不見，忽略重要資訊；有些社區會把公佈欄設置在電梯裡，一張張公告不僅影響整體環境美觀，也會讓賞屋者對社區觀感不佳；同時，外來訪客可以從電梯公告得知管理費收支狀況，有些大型社區戶數多，公共基金累計起來可能很龐大，這麼大筆錢財若是讓非住戶知道，多少有一些不安全感。

過來人表示，為了保障社區安全隱私，維護環境質感，現在許多社區都改用智慧社區APP來發布公告，不讓一張張A4紙佔據美美的大理石牆面，他在帶客戶賞屋時，都會特別說明管委會電子公告的功能，許多客戶紛紛回應：「感覺這管委會有用心！」、「用手機接收公告，比較不會錯過重要消息！」、「走進社區大門，一路都整潔清爽，自帶高級感！」。

使用免費社區管理APP，手機就是公佈欄，社區事務即時通。 圖／中保好生活官網提供

你家社區還在用傳統方式張貼公告嗎？其實，只要下載「中保好生活」APP，你所居住的社區也能智慧升級！「中保好生活」APP可以發布社區公告，讓管委會主委省去文書作業、列印、張貼海報的麻煩，只要動動手指，就能即時傳達訊息給全社區住戶，不管是管理費繳費通知、維修通知、停車資訊、活動公告，住戶透過手機APP就能收到通知提醒， E鍵查看，不再錯過，輕鬆享受更智慧、便利的生活！

「中保好生活」是由中保科技集團與旗下史詩科技協力開發，透過智慧科技的輔助，將社區所有繁雜的物業大小事全部雲端化管理，不僅節省物業人員管理心力，服務也更有效率。「中保好生活」並以成為全台最大生活服務管理平台為目標，推出至今受到廣大好評。

圖／中保科技提供

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