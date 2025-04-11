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煎出完美荷包蛋不難！太早倒油會黏鍋 專業廚師教你判斷時機

聯合新聞網／ 綜合報導
看似簡單的荷包蛋，也有料理技巧。示意圖／ingimage
看似簡單的荷包蛋，也有料理技巧。示意圖／ingimage

許多人在準備早餐或各式餐點時，常會想要煎個荷包蛋當配菜。但看似平凡的煎荷包蛋，卻常碰到蛋白黏在鍋底的困擾。一旦荷包蛋的形狀煎得不完整，就會覺得十分掃興。根據「Yahoo Japan」報導，有廚師執照的Papuchan（ぱぷちゃん）以專業的角度，分享和解釋「為什麼煎荷包蛋會失敗」的原因，以及改善方式。

首先，不少人以為使用不沾鍋就能輕鬆煎出完美的荷包蛋，但如果使用的是「鐵氟龍塗層」鍋具，卻還是發生黏鍋的情形，那很可能是塗層已經剝落。鐵氟龍鍋具的壽命約一年左右，若表面已不再光滑，出現沾鍋情形，就應汰換。Papuchan也指出，專業廚房中反而極少使用鐵氟龍鍋，主因是其不耐高溫與耐久性不足，不適合工作繁重的專業廚房。

針對專業廚師常用的鐵鍋，即使是經驗豐富的人，也可能在煎蛋時碰上黏鍋的情形。Papuchan認為最大關鍵在於「油倒入鍋中的時機」。許多人在還沒熱鍋之前就倒入油，導致油與鍋中殘留水分混合，難以均勻潤鍋，蛋液因此與鐵鍋表面直接接觸而沾黏。他建議，在使用鐵鍋時，應先以中火預熱約一分鐘，讓水氣充分蒸發後再倒油，可大幅改善煎蛋黏鍋的困擾。

不論使用哪一種鍋具，掌握正確方式才是關鍵。理解以上技巧和原因後，再注意一下家中使用鍋具的種類，即可輕鬆做出完整漂亮的荷包蛋。

料理 早餐 荷包蛋

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