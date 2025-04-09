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未來1周2波鋒面挾雷雨 今晚起慎防強降雨 周六雨區更廣

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周主要受到兩波鋒面影響，第一波今天深夜到明天白天，鋒面通過天氣轉趨不穩定，尤其馬祖、中部以北注意短延時強降雨，有局部大雷雨、伴隨局部強陣風出現。本報資料照片
未來1周主要受到兩波鋒面影響，第一波今天深夜到明天白天，鋒面通過天氣轉趨不穩定，尤其馬祖、中部以北注意短延時強降雨，有局部大雷雨、伴隨局部強陣風出現。本報資料照片

今天天氣穩定，白天高溫可以來到26度以上，中央氣象署技正林秉煜表示，中部以北、近山區河谷地方可以來到30度左右甚至更高一點。未來1周主要受到兩波鋒面影響，第一波今天深夜到明天白天，鋒面通過天氣轉趨不穩定，尤其馬祖、中部以北注意短延時強降雨，有局部大雷雨、伴隨局部強陣風出現，降雨緩和時間落在明晚。

林秉煜表示，第二波鋒面主要在周六至周日影響，各地下雨明顯，都要注意短延時強降雨和局部大雨情況。周日之後緩和下來，但是伴隨比較明顯的東北季風南下，各地溫度轉為偏涼一些。下周一溫度回升明顯，各地注意日夜溫差大的情況。

今天台灣附近雲量比較少，北部雲量相對比較多，林秉煜表示，華南雲系深夜逐漸移出，深夜到明天白天馬祖和中部以北注意短延時強降雨，會有局部大雷雨天氣出現。

降雨趨勢，林秉煜表示，今晚到明天白天降雨逐漸明顯起來，今晚到明天清晨中部以北、馬祖注意短延時強降雨，會有大雷雨情況。明天白天降雨明顯，比較偏向山區。明晚降雨逐漸緩和。周五雨量比較少，天氣依舊不穩定，花東、桃園以北仍有零星降雨。

林秉煜表示，周六第二波鋒面影響台灣，降雨範圍比較廣一點，部分地區注意短延時強降雨，甚至有局部大雷雨發生情形。周日整體降雨逐漸緩和，但是伴隨東北季風南下，帶來比較乾的空氣。緩和之後，溫度下降。下周一、下周二比較穩定。

溫度趨勢，林秉煜表示，今天整體溫度偏高，明天中部以北高溫受到下雨影響略降2至4度左右，其他地區並沒有太大明顯變化。周五溫度回升，周五、周六偏溫暖。周日鋒面通過之後，東北季風變明顯，各地溫度略降4至8度，相對偏涼。下周一、下周二東北季風減弱，溫度回升，日夜溫差大，早晚偏涼。

林秉煜表示，今天至周六清晨馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，周五清晨中部以北注意霧影響情形。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今明天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
今明天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

大雷雨 強降雨 馬祖

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