屁屁偵探衍生角色貓小鈴 帶小讀者跨出舒適圈

日本暢銷繪本、漫畫「屁屁偵探」相關出版品在台銷售突破250萬冊，衍生角色之一「貓小鈴」也發展成獨立故事集，「貓小鈴的奇妙日常」近期在台出版發行，帶小讀者跨出舒適圈。

根據遠流出版發布新聞稿，「貓小鈴」由「屁屁偵探」作者Troll打造，編劇井上亞樹子、插畫家雛川Matsuri聯手創作全新冒險故事，首集「甜點師的瘋狂修業」描述貓小鈴和兩名好友灰姐、小紅豆，為了追求夢想，朝著甜點師之路邁進，展開一連串學習及探索的旅程。

故事中，「貓小鈴」是一家咖啡店老闆的女兒，平日除了忙著顧店，還要協助「屁屁偵探」辦案，過得混亂又忙碌，一次客人在她父親面前稱讚她是「優秀接班人」之後，讓她開始思索自己的未來。

充滿奇想的點子，貼近現代人生活的情節，加上貓頭人身的角色造型，讓故事在親切、緊湊的氣氛中進行，超人氣「屁屁偵探」偶爾出現，也為故事帶來驚喜。

同時點出跨出舒適圈帶來的考驗，如租屋簽約、房租壓力、工作面試，儘管所有嘗試都是初次體驗，但主角群以自身所擅長的才能，發揮所長，總能化險為夷。

新聞稿提到，「貓小鈴的奇妙日常」傳遞關於追求夢想、獨立思考、珍惜友情等課題與價值，適合國小中年級以上讀者閱讀。希望藉由輕鬆、易讀的有趣故事，啟發小讀者勇敢自信。