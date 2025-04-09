北市最新醫療量能曝光 診所及醫護數增、病床數略減

今年初流感、諾羅高峰期，一度出現急診壅塞問題，備受關注。根據台北市主計處公布北市的醫療資源，113年底醫療院所的家數，年增率2%，均為診所，由3850家，增加為3928家，同期每萬人醫療院所15.9家、執業醫事人員262.6人，分別較112年底增加0.4家、8.4人。

依台北市政府衛生局初步統計，113年底醫療院所計3964家，其中醫院36家、診所3928家；醫院較112年底減少1家，診所增加78家；而診所中，西醫占48.5%、牙醫占35.7%、中醫占15.8%。

另外，113年底台北市每萬人醫療院所15.9家，年增0.4家(2.8%）；每萬人病床數計105.3床，年減0.2床(-0.2%)。

在執業醫事人員方面，113年底計6.5萬人，較112年底增加1,547人(2.4%)，各類人員以護理人員3.2萬人占48.3%最多，醫師1.7萬人占25.6%次之；同年底每萬人執業醫事人員計262.6人，年增8.4人（3.3%）。

另依衛生福利部中央健康保險署113年11月公布之「112年全民健康保險統計」，112年台北市健保特約機構醫療費用計申報479.7萬人，為同期市民人數的1.9倍，即台北市醫療院所服務之人數比市民人數多了0.9倍。