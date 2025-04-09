因應母親節疏運 台鐵加開6班次、高鐵加開44班次

為迎接母親節，台鐵公司與台灣高鐵公司紛紛加開班次，台鐵於5月9日（星期五）及5月11日（星期日），加開EMU3000型新自強號列車合計6班；高鐵自5月9日（五）至5月12日（一）4天共加開44班次（南下22班、北上22班），提供700班次列車的旅運服務。

台鐵公司指出，為因應母親節旅運需求，於114年5月9日（星期五）及5月11日（星期日），加開EMU3000型新自強號列車合計6班。其中包含東部幹線樹林=臺東EMU3000型新自強號列車2班、北半環花蓮=臺北=潮州EMU3000型新自強號列車4班。本次加開班次訂於4月11日（星期五）0時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。

台灣高鐵公司（2633）自5月9日（五）至5月12日（一）規劃母親節疏運，4天共加開44班次（南下22班、北上22班），提供700班次列車的旅運服務。疏運期間各車次列車將於4月11日（五）凌晨零時起開放購票，敬請旅客提早訂位；同時，為鼓勵大學生搭乘高鐵列車快速返家，有更多時間陪伴媽媽，高鐵公司也特別於5月9日（五）及5月12日（一）在既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」，歡迎大學生多加利用，返鄉陪伴媽媽歡度佳節。

此外，台灣高鐵公司於母親節疏運期間提供5班延後收班車次，均於晚間12點後抵達端點站（最晚至凌晨0時30分抵達），且配置2節自由座車廂（11-12節）。建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次，或先查詢高鐵企業網站公告之「疏運期銷售資訊」，避開熱銷車次時段。敬請搭乘上述延後收班車次的旅客，預先留意／安排往返車站之交通接駁，以確保行程順暢。

台灣高鐵公司建議旅客，疏運期間前往車站前，可於企業網站或「T-EX行動購票」App預先查詢「車站人潮資訊」燈號，輕鬆、即時地掌握車站排隊狀態，以利規劃提早到站準備搭車；到站後，建議透過站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。

台灣高鐵公司敬請旅客多加利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購母親節疏運期間所需車票。疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→票種說明」，了解各項最新優惠。

台灣高鐵公司提醒使用大學生優惠的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於乘車前先行下載備查），以免影響優惠權益，詳細資訊及相關規定，請參考大學生優惠網頁。