高鐵母親節疏運加開44班次 再加碼8班大學生5折優惠車

今年母親節為5月11日，台灣高鐵宣布，規畫5月9日至5月12日共4天，將加開44班次，提供700班次列車來因應母親節疏運，疏運期間各車次列車將於本周五凌晨0時起開放購票；另5月9日及5月12日再加碼提供8班大學生5折優惠列車。

高鐵表示，5月9日（周五）至5月12日（周一）規畫母親節疏運，4天共加開44班次，南下22班、北上22班，提供700班次列車的旅運服務。疏運期間各車次列車將於4月11日（周五）凌晨0時起開放購票，呼籲民眾盡早訂位。

同時，為鼓勵大學生搭乘高鐵列車快速返家，高鐵表示，在5月9日及5月12日的既有大學生優惠班次外，再加碼提供8班次「大學生5折孝親優惠列車」，歡迎大學生多加利用。

另外，母親節疏運期間也將提供5班延後收班車次，並針對台中以北自由座需求較高時段，增加行駛於南港至台中、沿途停靠各站的區間列車，該區間列車均配置8節自由座車廂。