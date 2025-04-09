好嚇人！有感地震蔣萬安報平安 湧網留言驚：超大力搖晃

今天上午發生有感地震，台北市震度達3級，北市災害防救辦公室已通知各局處立即展開查(蒐)報及救災工作。北市長蔣萬安第一時間也在臉書報平安，「市民朋友早安，剛剛發生有感地震，請市民朋友注意自身安全，當心餘震。」

蔣萬安說，地震發生時，務必謹記三步驟「趴下、掩護、穩住」，盡量避免搭乘電梯，有任何狀況請撥打1999或119通報，我也會持續向大家報告台北市政府掌握的第一手資訊。

網友也在市長臉書留言驚呼「台北好大喔平安」、「台北平安！」還有網友說，「突然一個超大力的一秒！」

北市災防辦表示，根據氣象署資料， 這次的地震是宜蘭縣蘇澳鎮發生芮氏規模5.8地震，震源深度：72.4公里，台北震度達2級，北市災害防救辦公室已通知各局處立即展開查(蒐)報及救災工作。