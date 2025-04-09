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國家級警報響！上午9時53分宜蘭蘇澳規模5.8地震 最大震度4級

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震報告。圖／中央氣象署提供
地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布地震報告，今天上午9時53分，在宜蘭縣蘇澳鎮（宜蘭縣政府南南東方15.5公里）發生芮氏規模5.8地震，地震深度72.4公里。

氣象署發布災防告警訊息，本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：宜蘭縣、台北市。

各地震度級：宜蘭縣地區最大震度4級、花蓮縣地區最大震度4級、桃園市地區最大震度3級、新北市地區最大震度3級、台中市地區最大震度3級、南投縣地區最大震度3級、新竹縣地區最大震度3級、彰化縣地區最大震度3級、台北市地區最大震度2級、基隆市地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度2級、新竹市地區最大震度2級、嘉義縣地區最大震度2級、雲林縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度2級、嘉義市地區最大震度2級、高雄市地區最大震度1級、台南市地區最大震度1級、澎湖縣地區最大震度1級。

台鐵公司表示，今早9時53分在宜蘭蘇澳鎮發生規模5.8地震。花蓮站、南澳站、蘇澳新站、宜蘭站、礁溪站、瑞芳站、七堵站、桃園站、苗栗站、後龍站各3級。鳳林=崇德間（含花蓮港線）、和平=蘇澳新間、蘇澳=大里間、雙溪=八堵間、基隆=南港間、樹林=內壢間、香山=三義間、竹南=通霄間按3級地震規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

高鐵公司表示，高鐵不受地震影響，正常運行。

地震

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