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大雪山林道今凌晨大規模落石坍方 森林遊樂區即日起緊急休園
大雪山森林遊樂區因近日山區連續降雨及地震影響，大雪山林道29.4公里處今天凌晨3時發生大規模土石崩塌，道路雙向無法通行，考量遊客安全，園區宣布自即日起休園，俟道路搶修完成並確認安全無虞後，再行公告開園。
林業保育署台中分署表示，大雪山近期連日降雨導致山區土壤含水量飽和，增加了邊坡崩塌的風險，已派遣工程人員和機具前往現場進行搶修作業中。
台中分署呼籲，未來數日氣象預報，大雪山山區仍持續降雨，山區土石含水量較高，將容易出現落石、坍方等情形，建議暫勿前往山區。園區開放相關資訊，請至林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」或林業及自然保育署臺中分署網站查詢，也可電洽大雪山遊客中心 04-2587-7901。
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