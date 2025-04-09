大雪山林道今凌晨大規模落石坍方 森林遊樂區即日起緊急休園

大雪山森林遊樂區因近日山區連續降雨及地震影響，大雪山林道29.4公里處今天凌晨3時發生大規模土石崩塌，道路雙向無法通行，考量遊客安全，園區宣布自即日起休園，俟道路搶修完成並確認安全無虞後，再行公告開園。

林業保育署台中分署表示，大雪山近期連日降雨導致山區土壤含水量飽和，增加了邊坡崩塌的風險，已派遣工程人員和機具前往現場進行搶修作業中。