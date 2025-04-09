快訊

宜蘭國家級警報響！09:53東北地區有感地震 台北等6縣市震度3級以上

川普祭關稅政策「iPhone可在美生產」！分析師吐嘲：成本變11.6萬元

國安基金來了！台股開盤跌幅縮小 台積電開盤翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

大雪山林道今凌晨大規模落石坍方 森林遊樂區即日起緊急休園

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大雪山林道29.4公里處今天凌晨3時發生大規模土石崩塌，道路雙向無法通行。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山林道29.4公里處今天凌晨3時發生大規模土石崩塌，道路雙向無法通行。圖／林業保育署台中分署提供

大雪山森林遊樂區因近日山區連續降雨及地震影響，大雪山林道29.4公里處今天凌晨3時發生大規模土石崩塌，道路雙向無法通行，考量遊客安全，園區宣布自即日起休園，俟道路搶修完成並確認安全無虞後，再行公告開園。

林業保育署台中分署表示，大雪山近期連日降雨導致山區土壤含水量飽和，增加了邊坡崩塌的風險，已派遣工程人員和機具前往現場進行搶修作業中。

台中分署呼籲，未來數日氣象預報，大雪山山區仍持續降雨，山區土石含水量較高，將容易出現落石、坍方等情形，建議暫勿前往山區。園區開放相關資訊，請至林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」林業及自然保育署臺中分署網站查詢，也可電洽大雪山遊客中心 04-2587-7901。

大雪山林道29.4公里處今天凌晨3時發生大規模土石崩塌，道路雙向無法通行。圖／林業保育署台中分署提供
大雪山林道29.4公里處今天凌晨3時發生大規模土石崩塌，道路雙向無法通行。圖／林業保育署台中分署提供

大雪山 崩塌 落石

延伸閱讀

影／清明連假中橫便道每天落石搶修 今天持續搶通中

宜蘭綠博小火車失控撞死人 代理縣長致歉宣布休園一天

影／中橫便道落石持續搶修 今天不影響梨山居民通行

清明連假好去處 13國家森林遊樂區12歲以下兒童免費

相關新聞

國家級警報響！上午9時53分宜蘭蘇澳規模5.8地震 最大震度4級

今天北部發生有感地震

超越日韓！台灣如何奪下「最幸福亞洲國家」？ 學者授3步驟提升幸福感

你幸福嗎？蓋洛普（Gallup）近期公布2025「世界幸福報告」，在全世界147個國家或地區中...

晴朗高溫上看34度！吳德榮：今深夜、周六共2波變天 慎防劇烈天氣

今天各地多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地區最高氣溫皆可...

男友「種草莓」種錯位置！嫩妹癱軟倒地 醫師驚：她中風了

情侶熱戀期充滿激情和甜蜜，常愛得無法自拔。一名外科醫師分享，遇過一名年輕病患，與男友親熱後，卻突然癱軟倒地，並出現身體無力現象，經診斷後發現，竟是男友在親熱時「種草莓」太大力惹的禍。

缺水？仁義潭蓄水量跌破一半水位下降 水公司曝原因

去年下半年接二連三颱風，為嘉義帶來豐沛雨水，入冬枯水期，仁義潭、蘭潭水庫合計蓄水率逾一半，罕見枯水期不枯，清明連假過後，...

今晚變天 鋒面雷雨威脅到明晚 周六再1波降雨範圍更廣

今天東半部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；中央氣象署表示，由於鋒面接近，天氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。