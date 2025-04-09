要變天了 賈新興：台南以北及宜花恐雷雨 台東留意焚風

天氣將轉差。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書和YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今晚上至明天受鋒面通過影響， 台南以北及宜花有局部短暫雷雨或陣雨，高屏山區及台東山區亦有零星短暫雨，台東並留意有局部焚風發生的機率。

賈新興說，周五中午前花東沿海有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。周六，台東留意有局部焚風發生的機率，清晨花東沿海有零星短暫雨，午後逐漸受鋒面通過影響，各地轉有局部短暫陣雨或雷雨。周日受東北季風影響，台中以南山區、高屏及花東仍有局部短暫雨。

他說，下周一至下周三，各地天氣晴朗穩定，午後山區轉多雲。下周四午後，竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。下周五，午後北部及台中以南山區有零星短暫雨，宜蘭山區亦有零星短暫雨。下周六，新竹以北沿海有零星短暫雨， 午後彰化以北及南投有局部短暫雨， 宜花山區亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。