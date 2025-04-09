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因應母親節旅運需求 台鐵增6班新自強號、周五0時開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應母親節旅運需求，台鐵將於5月9日及5月11日，加開6班EMU3000型新自強號列車。聯合報系資料照
因應母親節旅運需求，台鐵將於5月9日及5月11日，加開6班EMU3000型新自強號列車。聯合報系資料照

每年5月的第2個周日為母親節，今年母親節為5月11日，台鐵公司表示，因應母親節旅運需求，將於5月9日及5月11日，加開6班EMU3000型新自強號列車，並本周五（4月11日）凌晨0時開放訂票。

台鐵表示，因應母親節旅運需求，於114年5月9日（星期五）及5月11日（星期日），加開EMU3000型新自強號列車合計6班。其中包含東部幹線樹林=台東EMU3000型新自強號列車2班、北半環花蓮=台北=潮州EMU3000型新自強號列車4班。

台鐵表示，本次加開班次訂於114年4月11日（星期五）0時起同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及訂票 APP「台鐵 e 訂通」查詢。

因應母親節旅運需求，台鐵將於5月9日及5月11日，加開6班EMU3000型新自強號列車。圖／台鐵提供
因應母親節旅運需求，台鐵將於5月9日及5月11日，加開6班EMU3000型新自強號列車。圖／台鐵提供
因應母親節旅運需求，台鐵將於5月9日及5月11日，加開6班EMU3000型新自強號列車。圖／台鐵提供
因應母親節旅運需求，台鐵將於5月9日及5月11日，加開6班EMU3000型新自強號列車。圖／台鐵提供

台鐵 母親節

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