因應母親節旅運需求 台鐵增6班新自強號、周五0時開搶

每年5月的第2個周日為母親節，今年母親節為5月11日，台鐵公司表示，因應母親節旅運需求，將於5月9日及5月11日，加開6班EMU3000型新自強號列車，並本周五（4月11日）凌晨0時開放訂票。

台鐵表示，因應母親節旅運需求，於114年5月9日（星期五）及5月11日（星期日），加開EMU3000型新自強號列車合計6班。其中包含東部幹線樹林=台東EMU3000型新自強號列車2班、北半環花蓮=台北=潮州EMU3000型新自強號列車4班。