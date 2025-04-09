今晚至明天鋒面通過留意雷雨 周五轉晴 周六先風再雨

今晚之後天氣有比較大的轉變。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，白天有些地方雲量較多，還沒有明顯降雨機會，東半部及南部山區可能零星短暫陣雨，溫度比昨天更高一點，北部、東半部高溫27至30度，中南部更有機會達到30度以上，潮溼、悶熱的感覺會比較明顯。

吳聖宇說，今晚到明天白天中高層短波槽通過，同時在台灣東北方、東方海面將有低壓鋒面建立，天氣就會明顯轉差。中部、北部、宜蘭到花蓮一帶轉為有短暫陣雨或雷雨天氣，留意局部較大雨勢發生機會，特別是在台中以北到大台北一帶。南部及台東受影響較小，可能有局部短暫陣雨或雷雨機會，雨量跟雨勢都會小很多。

預估降雨最快要等到明天傍晚才會逐漸緩和，吳聖宇表示，到了晚間雨就會停下來，各地恢復多雲到陰的天氣。明天因為降雨增多，各地高溫將會略為下降，北部、宜蘭到花蓮等地高溫25至27度，中部高溫26至28度，南部高溫28至30度。台東可能要留意局部背風面下沉增溫帶來的較高溫度，預報來看有機會到32至33度或以上。

周五是天氣上的空檔，吳聖宇表示，台灣附近底層風向為偏南風，各地大致為多雲或有陽光天氣，東半部有零星局部短暫陣雨，西半部山區午後因為熱力作用也可能有零星局部短暫陣雨，不過降雨量有限。西半部地區白天高溫普遍28至30度或以上，東半部地區高溫26至28度左右。

吳聖宇表示，周六將有另一個明顯的中高層短波槽從大陸華北、華中一帶逐漸東移南壓，長江以南地區將有鋒面建立並且逐漸往南接近台灣，台灣附近底層風向轉為西南風，風力逐漸加大，上半天各地雲量偏多，大致為多雲或陰的天氣。

周六下午到傍晚隨著鋒面接近，面迎西南風的西半部地區開始有局部短暫陣雨機會。吳聖宇表示，入夜後到周日上午之間鋒面通過，緊跟著中高層短波槽也會掠過台灣附近，各地降雨轉趨明顯，中部、北部、宜蘭到花蓮一帶有短暫陣雨或雷雨，並且有局部較大雨勢發生機會，中部、北部地區都要特別注意。

他說，南部及台東受影響相對小一些，但也有局部短暫陣雨或雷雨。由於鋒面移動的速度很快，預估可能周日上午北台灣降雨就會停下來，中午過後其他地方的降雨也會停止，下午到晚間各地有機會轉為多雲甚至有陽光露臉的天氣，天氣變化非常快，相當標準的「春天孩子面」型態。

溫度的變化也會比較大，吳聖宇表示，周六中部、北部、宜蘭到花蓮一帶高溫大約26至29度，南部及台東地區高溫29至30度以上。

因為鋒面前西南風過山後沉降增溫的關係，吳聖宇表示，台東要留意是否出現局部高溫的現象，高溫預報有機會達到32度會以上。

吳聖宇表示，周日因為有鋒面降雨，同時後續東北季風也將較為增強帶來較涼的空氣，白天高溫會明顯降下來，中北部、東半部地區高溫會降到20至23度，南部地區高溫23至25度。

他說，值得注意的是，周日晚間到下周一清晨受到東北季風影響，中部以北到東北部空曠地區低溫可能又會降到14至16度之間，南部及花東空曠地區低溫降到16至18度左右，又會有較明顯的涼意出現，下周一白天之後隨著陽光露臉，溫度才會有回升的趨勢。

下周一到下周三受到較乾的空氣影響，天氣較穩定，各地為多雲或晴的天氣，白天陽光可能較明顯，溫度較溫暖，但是夜晚清晨仍會比較偏涼，日夜溫差較大。吳聖宇表示，下周四之後的天氣又會是變動比較大的型態，接近周末（19至20日）有鋒面影響的機會，不過時間還很久遠，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。