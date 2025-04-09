男友「種草莓」種錯位置！嫩妹癱軟倒地 醫師驚：她中風了

情侶熱戀期充滿激情和甜蜜，常愛得無法自拔。一名外科醫師分享，遇過一名年輕病患，與男友親熱後，卻突然癱軟倒地，並出現身體無力現象，經診斷後發現，竟是男友在親熱時「種草莓」太大力惹的禍。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》分享，該名年約20多歲的女性被送進急診室時，除了頭部有外傷以外，還有半邊身體的手、腳無力等症狀。經討論病情後，陳榮堅研判，該女子可能出現中風的情況。

陳榮堅解釋，之所以會發生這種情況，是因為女子與男友親熱時，男友在她脖子上種草莓時，女子突然全身癱軟倒下去，且一手、一腳無力，因此撞到了頭。

陳榮堅表示，該名女子身材嬌小，且脖子上的草莓印剛好就是「沿著頸動脈的位置」，因此他們趕緊會診神經內科。

後續經電腦斷層掃描，確認女子腦部有缺血性中風跡象，並在做頸動脈超音波時，發現血管中有增厚的斑塊，因此研判是男友在「種草莓」時，誤把斑塊吸起，進而變成小小的阻塞物、血栓，才導致她中風。

最後陳榮堅也提醒，情侶親熱時若想種草莓，無論是種在背後或喉結都沒關係，但切記不要種在動脈，以免發生意外。