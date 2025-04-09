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超越日韓！台灣如何奪下「最幸福亞洲國家」？ 學者授3步驟提升幸福感

遠見／ 文‧李加祈
根據近期公布2025「世界幸福報告」，台灣取代新加坡成亞洲最幸福國家。圖／Ingimage
根據近期公布2025「世界幸福報告」，台灣取代新加坡成亞洲最幸福國家。圖／Ingimage

你幸福嗎？蓋洛普（Gallup）近期公布2025「世界幸福報告」，在全世界147個國家或地區中，台灣位居第27位，取代新加坡成為「亞洲最幸福國家」，也超越日韓香港。同時，根據發布調查的經濟學教授戴奈維指出，決定一國居民幸福的關鍵，並非財富，而是在於「與人一起用餐的時間」。不知所有台灣人認同嗎？但你個人提升幸福感的秘訣是什麼？根據專家建議，即便你工作壓力大或充滿挑戰，都可採取簡單三步驟，具體提升幸福感。趁著連假來練習讓自己Happy吧。

台灣為何最幸福？研究顯示：人際共餐、信任是重要關鍵

根據蓋洛普公布的2025「世界幸福報告」，台灣從去年的31名上升到第27名，超越新加坡、香港、日、韓等國，成為亞洲最幸福的國家。這項報告由專家學者編撰，根據民調機構蓋洛普數據，衡量受訪者對自身生活的主觀評價。其中參考人均國內生產毛額（GDP）、社會支持、健康預期壽命、自由度、善心指數、政府清廉度等關鍵因素。

那最幸福的國家如何選出？答案在：與人共同用餐時間。美媒日前採訪2025年「世界幸福報告」編輯、牛津大學幸福研究中心主任、經濟學教授戴奈維（Jan─Emmanuel De Neve）時，戴奈維指出，今年報告的重點跳脫傳統上把健康、財富等視為決定因素，研究發現「與人共同用餐」、「人與人之間相互信任」，對幸福感的影響力比預期更大。甚至，「與人共同用餐」對主觀幸福感的影響力，可與收入和失業率等因素相提並論；與他人用餐的次數愈多，對生活的滿意度明顯較高。

哈佛幸福感研究，取決於人際和自處方式

這份調查報告和哈佛大學知名的「幸福感」（Happiness）研究結果相互應。

該研究由哈佛大學醫學院臨床精神病學教授羅伯威丁格Robert Waldinger所主持，從1938年開始，研究追蹤724位成人，每一年研究團隊都會詢問研究對象的工作、生活、健康等狀況。最後研究證實幸福感的關鍵在：有品質的人際關係和他如何自處

國立臺北教育大學正向發展與社會情緒學習中心主任林偉文提到，對成人而言，主動營造支持性的人際關係和生活環境，有助於提升幸福感。而人際互動和自我關係都與情緒管理息息相關

生活壓力大的成年人，該如何提升幸福感？心理學教授推薦以下三步驟。

步驟一》自我辨識：寫心情日記

國立臺灣師範大學社會情緒教育發展研究中心主任陳學志表示，現代人生活過於忙碌，注意力花在接收資訊、關注社會群體等，「但我們太少時間向內心看，」因此，他認為，第一步就是自我覺察，花時間認識和覺察自己的情緒。陳學志建議，成人每天花一點時間寫心情日記，讓自己靜下來面對真實的情緒感受。

步驟二》管理情緒：與大象合作

而在覺察情緒之後，下一步就要學習如何「管理情緒」。

美國知名社會心理學家強納森‧海德特（Jonathan Haidt）在著作《象與騎象人》中，生動地比喻情感和理性認知的關係。海德特認為，人類的情感面是一頭大象，理智面則是騎象人

騎象人的身形太過矮小，他對大象的控制力並不穩定。當六噸重的大象（情感面）和騎象人（理性認知）對前進的方向有不同看法，騎象人完全不是大象的對手，注定會敗下陣來。

陳學志表示，若沒有平常練習安撫和馴服這頭大象，遇到強烈的情緒時將無法控制。就像許多社會暴力事件，當事人長期壓抑情緒，爆發產生的影響力卻一發不可收拾。

步驟三》肯定自我：思考PERMA五面向

另外，陳學志也補充，有不少人會「吾日三省吾身」，但在寫心情日記時，要先肯定自我，再進行反省，「這順序不能顛倒！」陳學志強調。

而林偉文則建議，可運用正向心理學PERMA模型的五面向：正向情緒（Positive Emotion）、投入感（Engagement）、人際關係（Relationships）、意義感（Meaning）和成就感（Accomplishment）。他建議，從這五面向開始，思考生活哪些元素符合這幸福五大面向，從而在日復一日的生活中找到屬於自己的幸福感。

在現今社會，工作壓力沉重、生活步調急促，許多人日復一日地忙碌，卻時常感到焦慮與疲憊，難以真正體會生活的美好。因此，刻意提升「幸福感」成為一項重要能力，不僅能幫助我們調適情緒、紓解壓力，更是維持身心健康與提升生活品質的關鍵。

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（本文出自2025.04.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

台灣人 壓力 幸福感 情緒

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