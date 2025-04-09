缺水？仁義潭蓄水量跌破一半水位下降 水公司曝原因
去年下半年接二連三颱風，為嘉義帶來豐沛雨水，入冬枯水期，仁義潭、蘭潭水庫合計蓄水率逾一半，罕見枯水期不枯，清明連假過後，仁義潭水位下降，蓄水量率只有36.74%，眼見浮島多，民眾擔心缺水。水公司五區處說，水情史上最佳，水位下降不是缺水，而是為準備疏濬仁義潭而將水引入蘭潭。
氣象署預報今明2天春雨報到，水公司五區處表示，仁義潭水庫清淤作業預計清淤數量為2萬立方公尺，已積極依水情狀況滾動檢討，目前辦理施工便道整理，將會在水情許可的狀況下進場辦理。
以往此時枯水期，蘭潭、仁義潭水位直直落，今年豐水，但蓄水產生蘭潭豐、仁義潭枯的反差現象，南區水資源分署水情監測，蘭潭蓄水率80.047％，仁義潭36.74%，2座水庫合計蓄水率平均48.52%，蓄水合計1644萬立方公尺。
目前仁義潭、蘭潭2座水庫聯合調度供水，嘉義縣市每天民生及工業用水20至30萬噸之間，以目前蓄水量，加上烏山、曾文水庫蓄水豐，水情穩定。
因應春雨可能帶來短延時強降雨災情，第五河川分署表示，會召開防汛整備會議，檢討防汛資源、搶險及疏濬，盤點各水系風險控管。
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