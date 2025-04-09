晴朗高溫上看34度 吳德榮：今深夜、周六共2波變天 慎防劇烈天氣

今天各地多雲時晴，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地區最高氣溫皆可達30度以上，南部最高氣溫甚至達34度，白天微熱、早晚略偏涼。山區及花東偶有局部短暫降雨的機率。北部17至30度、中部17至32度、南部18至34度、東部19至31度。

不過，天氣很快就要轉變。吳德榮表示，今天半夜至明天下午，前後不到24小時，鋒面通過，中部以北、南部山區轉有陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣的發生，氣溫略降。

他說，明晚至周六上午恢復晴暖穩定。周六下午至周日晨、前後亦不到24小時，另一鋒面快速通過，全台轉有陣雨或雷雨，亦有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率，氣溫下降。周日白天起天氣迅速好轉，雨過天青。

吳德榮表示，下周一、下周二移動高壓影響，各地白天晴熱如夏，早晚因輻射冷卻，明顯偏涼，日夜溫差很大、超過15度。下周三至下周五高壓迴流，各地多雲時晴，持續暖熱如夏，西半部清晨容易起霧。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。