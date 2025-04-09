今晚變天 鋒面雷雨威脅到明晚 周六再1波降雨範圍更廣

今天東半部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；中央氣象署表示，由於鋒面接近，天氣漸趨不穩定，下午北部地區轉為有局部短暫陣雨。

今晚起鋒面通過，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及金、馬也有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖為多雲。

溫度方面，今天西半部高溫可達29、30度，溫暖微熱，東半部約26度左右；各地低溫部分，中部以北及宜、花約17至20度，東南部及南部為21、22度；離島的澎湖全天21至26，金門17至24度，馬祖16至23度。

今晚至明天鋒面通過，天氣不穩定，易有短延時強降雨，尤其中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，此期間各地降雨機率高，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢可望在明天下半天至晚上逐漸趨緩。

周五環境轉為東南至偏南風，雨勢相對較小，但桃園以北、東半部地區及其他山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

周六另一鋒面通過，降雨範圍較前一波更廣，易有短延時強降雨，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

周日鋒面過之後，東北季風隨即增強，各地天氣稍轉涼，降雨逐漸趨緩；迎風面東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

下周一起東北季風減弱，各地早晚仍涼，白天起氣溫回升；下周一至下周二各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三至下周五各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周六清晨前金、馬及今天清晨中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，往返離島留意航班資訊並注意交通安全。春季天氣變化快速，後期天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。