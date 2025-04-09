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鐵達尼號電影音樂會 北中南重溫經典時刻

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
聯合數位文創主辦的「鐵達尼號」電影音樂會，全程播放電影，搭配百人樂團，現場演奏史詩級配樂。圖／聯合數位文創提供
聯合數位文創主辦的「鐵達尼號」電影音樂會，全程播放電影，搭配百人樂團，現場演奏史詩級配樂。圖／聯合數位文創提供

由聯合數位文創主辦的鐵達尼號電影音樂會，將全程播放整部電影，搭配百人樂團與巨幅螢幕，隨著電影劇情展開，現場演奏史詩級配樂，為所有影迷與樂迷觀眾帶來經典電影嶄新體驗，再次沉浸在鐵達尼號的動人時刻。

鐵達尼號電影音樂會，前兩次來台皆座無虛席、好評如潮，今年5月31日至6月8日將分別於台中國家歌劇院、衛武營音樂廳、台北流行音樂中心演出，現在上udn售票網購票，雙人套票指定票區再享88折優惠。

此次電影音樂會特邀原聲帶中的愛爾蘭風笛手Eric Rigler、英國女歌手Eleanor Grant同台重現經典，並由曾在瑪塔國際指揮大賽等國際賽事獲獎的知名指揮呂景民，帶領TASO台灣藝術家交響樂團暨合唱團，浪漫呈現劇中音樂實況。邀請影迷與愛樂者親臨現場，感受經典電影透過音樂會的全新詮釋。

鐵達尼號 電影 音樂會

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