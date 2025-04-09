「以醫弘道‧守護善念：良醫的養成之路」論壇

在高度專業與快速變動的醫療現場中，醫者如何不忘初衷、堅守善念？一場結合醫學專業、醫療政策與人文關懷的「以醫弘道‧守護善念：良醫的養成之路」深度論壇，將於4月26日下午於集思交通部會議中心國際會議廳舉行，廣邀社會各界一同思考：什麼是「良醫」？良醫又該如何被培養？

這場論壇由台大醫院院長吳明賢擔任主講人，分享其醫學生涯的養成歷程與人文信念，並且結合新書「行俠仗醫，以醫弘道」內容，深入談論醫療現場中的倫理抉擇與病患互動。他在書中強調「行俠仗醫」的理念，認為醫者應以專業為劍、以善念為心，勇敢守護生命。

論壇亦邀請台大醫院教學部主任陳慧玲與義大醫院醫學研究部副院長許耀峻擔任與談人，分別從醫學教育與臨床研究的角度，探討如何在制度與現實中培育出真正的良醫，並分享自身如何在醫療體制中實踐關懷與責任。

這場論壇將透過三位醫界重量級人物的對話，能讓更多人理解醫者面對的現實與掙扎，也讓社會看見醫療工作者背後那份不被看見的堅持與信仰，為醫病關係帶來更多理解與溫度。