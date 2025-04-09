健康主題館／頭皮掉屑臉搔癢 …脂漏性皮膚炎上身
● 熬夜、睡不好、壓力，小心脂漏性皮膚炎上身
● 日常保養使用中性洗面乳，避免過度清潔
● 使用類固醇藥膏，應諮詢醫師
天氣逐漸變熱，不少人臉上皮膚及頭皮開始出現紅腫、搔癢、脫屑症狀，小心脂漏性皮膚炎上身！醫師表示，青壯年及中老年人好發脂漏性皮膚炎，最常見的是臉上「T字部位」以及鼻子旁邊有脫屑狀況，有些人則是在頭部出現頭皮屑，或是胸前皮膚脫屑，甚至合併毛囊發炎、痤瘡等，發生原因多與睡眠、壓力、熬夜等有關。
皮膚科醫學會常務理事、北醫皮膚科兼任副教授蔡仁雨指出，痤瘡（即青春痘）、酒糟性皮膚炎、脂漏性皮膚炎等，是臉上最常見的三個皮膚疾病，幾乎每兩個人就有一個人受過脂漏性皮膚炎所苦，在門診遇到比率高達一至兩成。
皮脂腺異常 黴菌增引起發炎
脂漏性皮膚炎與黴菌有關，蔡仁雨說，特別是常熬夜或是油性肌膚者，會因為皮脂腺分泌異常而導致黴菌量增加，皮膚產生發炎反應，進而形成脂漏性皮膚炎。抵抗力差的人，如果常吃刺激、辛辣食物、帶殼海鮮等，或是常喝酒，也會加劇皮膚發炎反應。
不少民眾以為「脂漏性皮膚炎會合併掉髮」，蔡仁雨說，雖然脂漏性皮膚炎、掉髮皆是壓力造成的結果，但兩者並不會同時產生。脂漏性皮膚炎只要壓力解除，很快就可以緩解；掉髮恢復則需要較長時間，可能得幾個月才會好。
均衡飲食、適當睡眠可預防
預防脂漏性皮膚炎，最基本的是均衡飲食、適當睡眠。蔡仁雨指出，洗髮精如用一段時間後，洗完頭皮仍會「癢」，建議更換品項或挑選抗屑洗髮精；臉部的清潔，建議使用「中性」洗面乳，若清潔力太強會讓皮膚乾燥，得擦乳液恐增加毛孔堵塞，引發毛囊炎；油性保養品應針對局部乾燥部位擦拭，避免全臉塗抹。
蔡仁雨表示，脂漏性皮膚炎發炎反應輕微患者，如鼻子旁脫屑或些微泛紅，不需要特別治療，只要好好睡覺一、兩天即可改善；症狀嚴重者，如臉部泛紅面積擴大等，多使用抗組織胺或抗黴菌藥物治療，若合併毛囊炎，則會考慮使用四環黴素的抗生素治療，但必須搭配生活習慣改善、減少壓力、避免熬夜，治療一周後，皮膚就會顯著改善。
部分個案會透過類固醇加速改善症狀，蔡仁雨說，曾有一名30多歲上班族女性因脂漏性皮膚炎擦類固醇藥膏治療，雖然症狀改善，但生活習慣卻沒有改變，導致症狀一次次加劇，最後變成類固醇造成的「酒糟性皮膚炎」，整臉都是毛囊炎，只好皮膚戒用類固醇。他提醒民眾應找皮膚專科醫師診斷治療，並確認是否有使用類固醇。
預防脂漏性皮膚炎5方法
1.飲食清淡，避免多脂多糖或刺激性的飲食，並多吃蔬果。
2.養成規律的生活作息和良好的衛生習慣，保持睡眠充足，排便通暢。
3.減少工作壓力及焦慮或興奮等不穩定的情緒。
4.臉部保養宜使用不含酒精性的保養品、化妝水，避免對皮膚造成刺激。
5.留意頭皮護理，洗頭多用溫水，以指腹輕輕按摩頭皮，避免大力抓扯造成頭皮受傷或發炎，也要避免用過熱的風吹頭髮。如頭皮屑多，可使用含抗黴菌藥劑或含焦油、硫化硒、水楊酸等的洗髮精來潤洗頭皮，緩解症狀。
資料來源／元氣網「疾病百科」
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