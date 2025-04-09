家總：語言、收費 多元陪伴難題

勞動部日前推出「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，民眾若有臨時、短期、緊急照顧等需求，可尋求支援。家庭照顧者總會分析，這項方案鐘點費用略低於自費市場，但服務員幾乎都是外籍，恐會出現語言與溝通上的障礙。

家總秘書長陳景寧表示，我國平均家戶人口數只剩二點四八人，已進入「零家庭照顧者時代」與「大缺工時代」，臨時性、短期性、急迫性等長照需求確實存在。例如，不少骨折、手術後復原等不符合長照申請資格的患者，就必須透過人力仲介業或線上媒合平台，自費聘請看護。

勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」申請條件為符合有身心障礙證明、健保重大傷病資格、三個月內就醫或手術紀錄、聘僱外籍看護資格，或長照評估第二級至第八級失能等級，民眾可在官網預約，或撥打一九五五免費諮詢。

陳景寧指「多元陪伴照顧服務試辦計畫」面臨兩大問題，首先，自費看護都是本國籍，而多元陪伴計畫則以外籍服務員為主，語言與溝通將是一大挑戰。其次，多元計畫收費僅略低於本國籍自費看護，吸引力不足。

依規定，多元陪伴計畫至少需使用四小時，因應不同地區物價水準，六家試辦單位每小時收費在二五○至三一二元間，而本國自費看護每小時收費約在二八○至五百元間，視個案照顧困難度與風險而有不同。

由於多元陪伴計畫具有督導機制、客服專線，且服務員需接受培訓課程，相對較有保障，陳景寧建議，有需要的民眾可優先申請長照服務，以及在評估後參加這項陪伴計畫。