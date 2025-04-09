聽新聞
0:00 / 0:00

家總：語言、收費 多元陪伴難題

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

勞動部日前推出「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，民眾若有臨時、短期、緊急照顧等需求，可尋求支援。家庭照顧者總會分析，這項方案鐘點費用略低於自費市場，但服務員幾乎都是外籍，恐會出現語言與溝通上的障礙。

家總秘書長陳景寧表示，我國平均家戶人口數只剩二點四八人，已進入「零家庭照顧者時代」與「大缺工時代」，臨時性、短期性、急迫性等長照需求確實存在。例如，不少骨折、手術後復原等不符合長照申請資格的患者，就必須透過人力仲介業或線上媒合平台，自費聘請看護。

勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」申請條件為符合有身心障礙證明、健保重大傷病資格、三個月內就醫或手術紀錄、聘僱外籍看護資格，或長照評估第二級至第八級失能等級，民眾可在官網預約，或撥打一九五五免費諮詢。

陳景寧指「多元陪伴照顧服務試辦計畫」面臨兩大問題，首先，自費看護都是本國籍，而多元陪伴計畫則以外籍服務員為主，語言與溝通將是一大挑戰。其次，多元計畫收費僅略低於本國籍自費看護，吸引力不足。

依規定，多元陪伴計畫至少需使用四小時，因應不同地區物價水準，六家試辦單位每小時收費在二五○至三一二元間，而本國自費看護每小時收費約在二八○至五百元間，視個案照顧困難度與風險而有不同。

由於多元陪伴計畫具有督導機制、客服專線，且服務員需接受培訓課程，相對較有保障，陳景寧建議，有需要的民眾可優先申請長照服務，以及在評估後參加這項陪伴計畫。

勞動部 外籍看護 長照

延伸閱讀

多元陪伴V.S.自費看護 家總分析：價錢低但有語言挑戰

多元陪伴照顧服務試辦計畫上路 家總：樂見創新嘗試

多元陪顧試辦計畫分級加價 雇主協會批：歧視與剝削

南山長照理賠 便利性提升

相關新聞

網路成癮就醫人數 3年增2倍

我國於四年前將「網路成癮症」列入疾病治療項目，健保署統計就醫人數，一一○年二九四人，一一三年增至八八一人，患者以十三至十...

鐵達尼號電影音樂會 北中南重溫經典時刻

由聯合數位文創主辦的鐵達尼號電影音樂會，將全程播放整部電影，搭配百人樂團與巨幅螢幕，隨著電影劇情展開，現場演奏史詩級配樂...

北部超晃！東部海域規模5.9地震 17縣市有感

中央氣象署發布第082號顯著有感地震報告，東部海域今晚間11時26分發生規模5.9地震，地震深度15.3公里，最大震度3...

失智、超重要加價 多元陪伴挨轟歧視

俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」正式上路，部分團體另訂加費項目，包括重度失能、體重超過八十公斤、有攻擊...

家總：語言、收費 多元陪伴難題

勞動部日前推出「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，民眾若有臨時、短期、緊急照顧等需求，可尋求支援。家庭照顧者總會分析，這項方案...

熱出汗 今晚變天

清明過後，氣溫明顯上升，近日各地高溫均超過卅度，就有民眾跑出一身汗，直接脫掉上衣。不過，今晚至周四受首波鋒面影響，雨勢將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。