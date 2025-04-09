失智、超重要加價 多元陪伴挨轟歧視

俗稱「鐘點看護移工」的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」正式上路，部分團體另訂加費項目，包括重度失能、體重超過八十公斤、有攻擊傾向、精障等，每日或每小時加收一百至六百元不等的費用，引發雇主協會不滿，質疑加費不僅加重民眾負擔，可能造成歧視。

對此，勞動部表示，臨床照顧實務中，針對重度失智、體重超重、有攻擊傾向等困難個案，服務人員需具更高的技巧與應變能力，因此多數照護服務制度皆有困難加費機制，本計畫試辦單位也參考了市場既有作法。

根據勞動部公告，全國共有六家公益團體提供鐘點看護移工服務，四小時最低收費一千元，最高一二五○元，全日最低兩千六、最高三千五百元。部分公益團體則另訂加費項目，被照顧者若為重度失能、體重超過八十公斤、有攻擊傾向等情，每日或每小時需加收一百至六百元不等。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會表示，本國居服員針對失智、精障有專業課程認證，通過培訓者才能照顧特殊需求者，質疑這些鐘點看護移工是否有具備專業認證。再者，加費項目恐怕會讓肥胖、重度失智、精障等較難照顧的疾病成為原罪，將肥胖與疾病標籤化，造成歧視。此外，本國照服員到宅服務時，不收取交通費，但鐘點看護移工卻需額外支付，此差異可能加重偏鄉家庭負擔。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧認為，台灣進入零家庭照顧者、大缺工時代，須想辦法提高人力效能，樂見政府部門各種創新嘗試。