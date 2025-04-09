防兒虐 收出養修法加嚴 6月上路

待出養童剴剴遭保母虐死，引發社會關注。衛福部社家署預告修正「兒童及少年收出養媒合服務許可及管理辦法」修正草案，明訂出養必要性改由地方政府評估，收出養媒合機構排除文教基金會，而從事收出養業務的社工須接受在職訓練，強化兒虐辨識。

社家署副署長張美美說，該項預告於前天期滿，正積極完成法制作業，預計六月初上路。

依現行規定，財團法人文教事業基金會可執行收出養服務，剴剴案發生當時，負責案件兒福聯盟為文教基金會，後續已改名除去「文教」二字，並納入衛福部管理。考量收出養專業性，該草案修正後，明文禁止文教基金會從事收出養媒合業務。

以往收出養媒合機構可接受收出養申請，並進行媒合。在剴剴案後，兒少權法通過修正，收出養必要性改由地方縣市主管評估，配合修正內容，該項草案限制收出養媒合機構僅能接受收養申請，若接獲出養需求，應轉知地方政府評估。

此外，這項草案規定社工人員每年至少接受廿小時收出養服務在職訓練，包含至少六小時有關兒童發展、兒虐辨識及敏感度訓練內容，以提升社工兒虐敏感度，避免類似憾事再度發生

辦法另規定，收出養媒合機構應組成審查小組評估收養人適任性，依法可調閱收養人犯罪、行政裁罰紀錄；在出養童至收養家庭試行生活「試養」期間，收出養媒合機構應定期訪視，並在業務報告中明訂，如何評估出養童適應情況。

張美美表示，草案預告前，社家署已與地方政府、媒合機構及民間團體妥善溝通，預告期間收到二則民間意見，內容均無提出建議，僅對修法表達感謝，辦法五月底送至衛福部法規會審議，預計六月初上路。