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網癮銀髮族 多遭詐才確診

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

網路成癮患者不分老少，健保署統計，一一○年因網路成癮就醫的六十歲以上民眾共廿二人，一一三年人數則為七十八人，年逾八十歲者竟有廿二人，而這些高齡患者處境可憐，多半被詐騙集團鎖定，財產盡失，子女發現後，陪同就醫，而被確診。

台北醫學大學附設醫院精神科主治醫師洪珊說，成年人網路成癮問題不亞於青少年，對生活影響甚至更大。男性個案大都沉迷於線上遊戲、色情影片、線上賭博，就有患者長時間觀看色情影片，連吃飯也是盯著螢幕。

洪珊說，這類患者若不看色情片，腦部「多巴胺」難分泌，而出現憂鬱、失落等負面情緒，為此，須持續追求更強刺激，陷入難以自拔的惡性循環。不少個案為此婚姻破裂、破產，出現重大生活危機後，才尋求醫療協助。

至於成年女性，則容易沉溺於網路聊天，在空巢期或家庭支持不足時，更易被詐騙集團趁虛而入。一名退休女教師與先生分居、子女在國外，長期獨居，在網路上結識一名自稱美國空軍的男子，每天交談，對方噓寒問暖，而她定期匯款，一年內匯出三千多萬元，待子女發現後，才揭發整起事件。

「長者可適度使用網路，需警惕成癮風險與詐騙陷阱。」洪珊說，對長者或孤獨者而言，網路世界提供短暫陪伴與慰藉，但過度依賴恐損害情緒、財務與人際關係，甚至加深孤立與空虛感。

患者 網路成癮 詐騙集團

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