網路成癮就醫人數 3年增2倍

我國於四年前將「網路成癮症」列入疾病治療項目，健保署統計就醫人數，一一○年二九四人，一一三年增至八八一人，患者以十三至十五歲男性居多，愈來愈多青少年因網路成癮影響生活，而接受治療。

台北馬偕醫院精神科醫師臧汝芬指出，近九百人被診斷為「網路成癮症」，但實際罹病人數遠高於此。全球估計網癮盛行率約百分之三，台灣約七十萬人符合診斷條件。若以中國大陸青少年「網路成癮症」盛行率百分之十推估，台灣約八萬名青少年需接受治療，換算後實際就醫者僅約百分之○點一三，絕大多數患者未接受診斷與治療。

「大部分案例係在成癮且嚴重影響生活，才送至醫院。」臧汝芬說，日前收治一名十四歲國中男生，因憂鬱、暴力行為而被強制就醫，問診時發現，個案課業壓力沉重，成績不如預期，而產生挫折，進而沉迷線上遊戲尋求成就感，於是翹課、說謊，躲到網友家打電動。在一年內情況惡化，家長限制上網，他就揚言自殺，在斷網後，居然對母親拳打腳踢，送醫才確診為成癮。

至於就醫人數，男多於女，臧汝芬表示，臨床觀察網路成癮症男女比率應該相似，只是男性病態行為更為明顯些，較容易出現自殘、暴力行為。女性則偏好情緒依附與互動性高的內容，如ＩＧ或聊天平台，將按讚數與點閱量視為自我認同。

在治療上，網路成癮分為「線上遊戲型」與「非線上遊戲型」，一一三年就醫的八八一人中，線上遊戲型占七八九人，其中男性六○二人、女性一八七人；非線上遊戲型則為九十九人，男性五十六人、女性四十三人，臧汝芬說，這與臨床觀察趨勢相符。

網路成癮診斷目前是透過九大症狀評估，包括經常想著與網路有關的事、無法控制上網衝動、需花愈來愈時間上網才能滿足、幾天不上網就感到不安或憤怒、上網時間總超過預期、難以控制或減少使用網路、花費大量時間上網、為了上網不擇手段、明知已對身心造成影響仍無法停止；若有符合其中五項，即可診斷為網路成癮。

臧汝芬強調，若成癮行為超過一年，且影響日常功能，更難矯正，家長應關注孩子網路使用狀況，及早介入管理，避免孩子陷入網癮困境。