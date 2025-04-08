北藝中心推出「女先知」 古之神話叩問AI時代

南非當代藝術巨擘肯特里奇獲英國勞倫斯．奧立佛獎「傑出歌劇成就獎」的多媒體作品「女先知」，將在北藝中心推出，透過神話以古喻今，思索AI時代如何真正掌握命運。

肯特里奇（William Kentridge）認為，21世紀的現代人工智能（AI）與大數據技術已能預測個人行為模式、購物習慣甚至健康狀況，人類看似擁有掌握未來的能力，卻陷入被數據與演算法操控的命運困境，「當人們透過演算法判斷要聽什麼音樂，事實是演算法正在榨乾我們。」

根據北藝中心的新聞資料，肯特里奇「女先知」（SIBYL）以古希臘神話中掌管命運的「女先知」為靈感，融合動畫、音樂、舞蹈與動態裝置，探索當代人類面對命運與科技操控的焦慮與無力。

「女先知」敘事由兩個篇章組成，第1部「瞬間已逝」由肯特里奇標誌性的炭筆動畫描繪歷史記憶的重疊與模糊，影像中的人物不斷被擦除、重繪，隱喻著過去變動與當下的瞬逝。

第2部「等待女先知」則以音樂與舞蹈回應神話中的先知之聲；舞者的身影投映在巨大的書頁上，彷若風中飄旋的樹葉，陰影映照著命運燃燒殆盡的餘燼。

肯特里奇特別邀請南非音樂家馬哈蘭古（NhlanhlaMahlangu）與爵士鋼琴家謝潑德（Kyle Shepherd）合作，共譜深具張力的音樂。

兩人今天分享創作甘苦，馬哈蘭古將希臘女先知的神諭轉譯為南非文化語彙，讓演出更具南非文化儀式感。謝潑德則表示，音樂中有很多即興的層面，結合傳統音樂，當代音樂及爵士元素，「威廉肯特里奇的繪圖對我而言，就好像是音樂一樣，每一個筆刷每一個動作都存在音樂性。」

肯特里奇多媒體作品「女先知」將於4月11日到13日演出，地點在台北表演藝術中心大劇院。