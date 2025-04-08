快訊

73歲洪金寶真的不良於行！坐輪椅買豬肉　真實現況曝光

賴清德拋台美雙邊零關稅 農民不滿：要被犧牲幾次

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

幕後攝影家現身 紀錄片「家根拼圖」探討家的面貌

中央社／ 台北8日電

以鏡頭探索家鄉或重新賦予家的意義，攝影家馬立群執導紀錄片「家根拼圖」，邀請攝影家謝三泰、汪曉青、鄧博仁及鍾順龍，各自詮釋「家」的面貌，身分、地理位置到記憶都是解答。

「家根拼圖」將於公視「紀錄觀點」首播，公視今天舉辦特映活動，馬立群致詞表示，過去因為創辦「一影像」專門採訪許多台灣攝影家，部分人的作品中與家、家鄉非常有關，以此重新聚焦。

創作「家根拼圖」過程中，馬立群也歷經喪親之痛，他說：「父母過世之後，好像失去家的感覺，拍這部片好像也是自我療癒的過程，拍完這部片之後，我覺得家是一個流動的地方，其實家就在我的心裡，希望把心中的家拼湊出來。」

「家根拼圖」跟著攝影家們一路走訪澎湖、屏東、花蓮等地。長期用鏡頭報導台灣街頭運動的謝三泰，歷經多年漂泊，仍回到這片熟悉的土地，他感嘆：「小時候過著窮苦日子，讓我痛恨貧窮、厭惡澎湖，但漂泊多年後，回過頭才真正感受到家鄉帶給我的一切。」

自家鄉屏東北漂20幾年的鄧博仁，內心則始終與這片土地緊密相連。歷經奶奶離世、母親生病，家人成為他最深的牽掛，也化為他創作的養分，例如近年創作「我也很想家」系列作品，層層堆疊出「家」的面貌。他說「遇到困境的時候，家就是最溫暖、最安全的地方。」

曾擔任攝影記者的鍾順龍，36歲時決定返回花蓮鳳林務農，他透過攝影，記錄在田園生活中的日常細節、捕捉家鄉純粹而樸實的美好，也藉此傳遞他對家人和故鄉的依戀。鍾順龍說：「家是一個最簡單自在的空間，是可以與家人共享生活點滴、共築夢想的地方。」

享譽國際的藝術家汪曉青則以身分詮釋對「家」的定義，除了認為「母親所在地方就是家」外，她表示：「家不只是地理上的存在，更是生命中經歷所有『第一次』的場所，是我與家人、故鄉情感交織的地方。」

「家根拼圖」10日晚上10時於公視頻道紀錄觀點首播、公視網路直播頻道（YouTube）同步播出、公視+同步上架。

公視 家人

延伸閱讀

轉賣公關品被抓包差點丟了代言 吳姍儒爭議再起

深海紀錄片首映！「水下巨人」珍貴身影：壯麗與哀愁

美女主播執導演筒拍紀錄片！斥資4千萬橫跨南北極

金鐘主播舒夢蘭跨足大螢幕 東森斥資4千萬拍紀錄片

相關新聞

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

未來1周有2波鋒面接力，今晚至明天白天各地天氣穩定，但下午開始變天，中央氣象署預報員林定宜表示，明晚至周四受首波鋒面影響...

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

「醫師，我很窮，該怎麼辦？」哭窮不再是賣慘，可能會真的影響身心理健康。近日股市暴跌，不少股民自嘲要睡公園了，慘賠到屬於極...

舞台劇「同學會！同鞋～」10周年 葉全真當新同學

全民大劇團舞台劇「同學會！同鞋～」10周年巡迴，找來女星葉全真當新同學。葉全真今天在記者會上說雖然演出「同學會」，但她自...

掃拖機器人「聰明伸手臂」抓襪子！石頭科技新品Saros Z70夾擊障礙物

家電品牌石頭科技（Roborock）今（8）日舉辦2025 Roborock「Rock a New Era」新品發表會，藝人賈靜雯擔任品牌大使，推出曾在CES 2025亮相、外形如異形「把手」的機械手臂的掃拖機器人Saros Z70，定價4萬6980元即起開賣，除此之外還有一機多用的F25 ACE Combo旗艦洗地機五合一吸拖組合，都讓人驚豔。

腳踝扭傷醫教護具這樣挑 挑錯恐釀二次傷害

腳扭傷不只影響行走，有些還可能傷及韌帶、肌腱等，甚至合併骨折或骨裂等狀況。復健科醫師指出，腳踝扭傷十分常見，通常建議先觀...

觀光業哀嚎！川普關稅恐重創來台旅客數 國旅也逃不掉

美國總統川普4月2日宣布對等關稅，引發全球市場動盪，昨日台股也重挫，學者分析，來台主要的客源國如日韓、東南亞等都是此次關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。