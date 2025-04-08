幕後攝影家現身 紀錄片「家根拼圖」探討家的面貌

以鏡頭探索家鄉或重新賦予家的意義，攝影家馬立群執導紀錄片「家根拼圖」，邀請攝影家謝三泰、汪曉青、鄧博仁及鍾順龍，各自詮釋「家」的面貌，身分、地理位置到記憶都是解答。

「家根拼圖」將於公視「紀錄觀點」首播，公視今天舉辦特映活動，馬立群致詞表示，過去因為創辦「一影像」專門採訪許多台灣攝影家，部分人的作品中與家、家鄉非常有關，以此重新聚焦。

創作「家根拼圖」過程中，馬立群也歷經喪親之痛，他說：「父母過世之後，好像失去家的感覺，拍這部片好像也是自我療癒的過程，拍完這部片之後，我覺得家是一個流動的地方，其實家就在我的心裡，希望把心中的家拼湊出來。」

「家根拼圖」跟著攝影家們一路走訪澎湖、屏東、花蓮等地。長期用鏡頭報導台灣街頭運動的謝三泰，歷經多年漂泊，仍回到這片熟悉的土地，他感嘆：「小時候過著窮苦日子，讓我痛恨貧窮、厭惡澎湖，但漂泊多年後，回過頭才真正感受到家鄉帶給我的一切。」

自家鄉屏東北漂20幾年的鄧博仁，內心則始終與這片土地緊密相連。歷經奶奶離世、母親生病，家人成為他最深的牽掛，也化為他創作的養分，例如近年創作「我也很想家」系列作品，層層堆疊出「家」的面貌。他說「遇到困境的時候，家就是最溫暖、最安全的地方。」

曾擔任攝影記者的鍾順龍，36歲時決定返回花蓮鳳林務農，他透過攝影，記錄在田園生活中的日常細節、捕捉家鄉純粹而樸實的美好，也藉此傳遞他對家人和故鄉的依戀。鍾順龍說：「家是一個最簡單自在的空間，是可以與家人共享生活點滴、共築夢想的地方。」

享譽國際的藝術家汪曉青則以身分詮釋對「家」的定義，除了認為「母親所在地方就是家」外，她表示：「家不只是地理上的存在，更是生命中經歷所有『第一次』的場所，是我與家人、故鄉情感交織的地方。」

「家根拼圖」10日晚上10時於公視頻道紀錄觀點首播、公視網路直播頻道（YouTube）同步播出、公視+同步上架。