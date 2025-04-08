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尊重兒少生命權 衛福部籲家長積極尋求協助

中央社／ 台北8日電

苗栗縣發生一起母子倒臥家中案件待釐清，衛福部今天提醒，據統計近8年殺子自殺74人，平均年約9名兒少失去生命權，前3大原因包括經濟、親密關係衝突等，籲家長積極尋求協助。

苗栗縣某大樓昨天發生命案，丈夫返家驚見妻子兒女3人倒臥房內，妻子胸口插了1把刀，9歲兒及8個月大女兒氣絕多時。警方表示，孩童死因尚待相驗釐清，不排除任何可能。

苗栗縣政府社會處第一時間指出，經查此案並非列管高風險家庭，對於案發原因不妄加揣測。此外，父母對18歲以下兒童及少年應負保護、教養責任，若攜未成年子女輕生，除觸犯兒童及少年福利與權益保障法，亦須負刑事責任。

儘管此案死因仍待釐清，衛生福利部保護服務司今天透過新聞稿呼籲，父母應尊重孩子的人權與生命價值，孩子不是父母發洩或報復的工具，更不應把孩子當成附屬品。

根據衛福部統計，民國106年至113年殺子自殺計74人，平均每年約有9名兒少因此失去生存權利。衛福部保護司司長張秀鴛接受媒體電訪說明，分析案件發生主要原因，33%為經濟因素、26%是照顧者心理健康問題、21%為親密關係衝突、15%為照顧壓力。

張秀鴛說，部分家長是把孩子當成報復工具，有些則是擔心自己走了孩子沒人照顧，她強調「殺子自殺不但無法解決問題，反而葬送自己與孩子追求幸福的權利。」

她呼籲，如有生活壓力或關係衝突問題，亦應冷靜處理，適時尋求協助，政府在各地布建156處社會福利服務中心及56處心理衛生中心，提供民眾福利資源與心理健康支持，提醒民眾妥善運用。

此外，衛福部指出，如果民眾發現身邊的家庭正在發生激烈的衝突，甚至可能波及到家中無辜的兒少，可撥打110或113保護專線，或透過「社會安全網—關懷e起來」進行通報。

衛福部 衝突 親密關係

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