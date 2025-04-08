舞台劇「同學會！同鞋～」10周年 葉全真當新同學

全民大劇團舞台劇「同學會！同鞋～」10周年巡迴，找來女星葉全真當新同學。葉全真今天在記者會上說雖然演出「同學會」，但她自己從不參加同學會、「我覺得我只需要默默追蹤、不遺憾就好。」

舞台劇「同學會！同鞋～」即將北中南再度巡演，導演謝念祖表示，之所以找葉全真是因為湯志偉的推薦，「因為在戲中，湯志偉的角色要暗戀這個女生、所以湯哥說想誰我們就找誰。」湯志偉則說從電影「雪在燒」時就很喜歡葉全真，結果被全劇組演員轟「自肥」。

葉全真透露，自己太久沒演舞台劇，擔心自己心臟夠不夠強，看到各位前輩們備感壓力，尤其看到大前輩王琄「差點下跪」，「但全民大劇團的誠懇說服了我，等我等到3月底。」

「同學會」的原班生包括張玉嬿、王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、吳世偉與凱爾，謝念祖表示這班底就真的很像同學，「誰沒到就講誰壞話。」謝念祖也說，這次也一樣會有時事梗，「也許全球股災就會放進去。」

舞台劇「同學會！同鞋～」將於6月21日到22在台中中山堂，6月27日到29日在台北表演藝術中心，9月20日到21日在高雄至德堂演出。