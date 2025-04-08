快訊

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明上午天氣仍穩定，下午開始從北到南逐步降雨，明晚至周四白天天氣最不穩，中部以北慎防短延時強降雨。聯合報系資料照
明上午天氣仍穩定，下午開始從北到南逐步降雨，明晚至周四白天天氣最不穩，中部以北慎防短延時強降雨。聯合報系資料照

未來1周有2波鋒面接力，今晚至明天白天各地天氣穩定，但下午開始變天，中央氣象署預報員林定宜表示，明晚至周四受首波鋒面影響，雨勢將由北往南移動，各地將有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生，周五水氣減少，周六下半天第2波鋒面再接力來襲，且降雨範圍更廣。

林定宜說，今晚至明天白天各地天氣依然穩定，但明晚間至周四（9、10日）受到首波鋒面影響，白天起鋒面接近過程中，天氣開始變得較不穩定，下午起北部開始有局部短暫陣雨，晚間中部以北有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生機率，而「明晚至周四白天最不穩定」，中部以北易有短延時強降雨。

周五（11日）為2波鋒面的空檔，水氣相對較少，僅桃園以北、東半部及其他山區有局部短暫陣雨；周六（12日）下半天受到第2波鋒面影響，且降雨範圍較上次來得更廣，各地都有短延時強降雨機率，中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨。

周日（13日）鋒面遠離，緊接著東北季風增強，降雨趨緩，但各地溫度略轉涼，僅東半部、中南部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲的天氣；下周一、下周二（14、15日）各地水氣不多，僅東南部、恆春半島有零星降雨。

溫度方面，林定宜指出，周三至周六白天西半部高溫可達29、30度，花東約26度，低溫普遍約17至22度。

周日東北季風增強，各地轉涼，北部高溫降至21、22度，中南部約23度，花東21、22度，低溫北部約15、16度，中南部17、18度，花東18、19度；下周一回暖，西半部高溫回升至27、28度，花東25、26度，周日至下周一溫差較大。

鋒面 高溫

延伸閱讀

明下午第一波鋒面到…有雷雨周六下更廣 周日周一濕涼低溫15度

明低溫探10度！清明連假回暖好天氣 這日變天北東又有雨

冷氣團持續發威「低溫13度」 周五回暖轉晴、周末再變天

明轉濕涼！這天雨區擴大、溫度驟降剩14度 清明連假天氣曝光

相關新聞

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

未來1周有2波鋒面接力，今晚至明天白天各地天氣穩定，但下午開始變天，中央氣象署預報員林定宜表示，明晚至周四受首波鋒面影響...

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

「醫師，我很窮，該怎麼辦？」哭窮不再是賣慘，可能會真的影響身心理健康。近日股市暴跌，不少股民自嘲要睡公園了，慘賠到屬於極...

腳踝扭傷醫教護具這樣挑 挑錯恐釀二次傷害

腳扭傷不只影響行走，有些還可能傷及韌帶、肌腱等，甚至合併骨折或骨裂等狀況。復健科醫師指出，腳踝扭傷十分常見，通常建議先觀...

觀光業哀嚎！川普關稅恐重創來台旅客數 國旅也逃不掉

美國總統川普4月2日宣布對等關稅，引發全球市場動盪，昨日台股也重挫，學者分析，來台主要的客源國如日韓、東南亞等都是此次關...

隨大甲媽遶境 小心鐵腿、腳痛、足底筋膜炎

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，吸引數十萬人簇擁起駕，徒步行走9天8夜、全程300公里。員林宏仁醫院總院長王斯弘表示，許多...

苗栗幼子雙亡命案無通報史 衛福部：殺子自殺案年均9例

苗栗縣頭份市昨天下午傳出殺子自殺憾事，大樓住戶母子3人被發現躺臥床上，救護人員到場時，母親仍有生命氣息，身旁2幼子已明顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。