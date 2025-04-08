鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

未來1周有2波鋒面接力，今晚至明天白天各地天氣穩定，但下午開始變天，中央氣象署預報員林定宜表示，明晚至周四受首波鋒面影響，雨勢將由北往南移動，各地將有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生，周五水氣減少，周六下半天第2波鋒面再接力來襲，且降雨範圍更廣。

林定宜說，今晚至明天白天各地天氣依然穩定，但明晚間至周四（9、10日）受到首波鋒面影響，白天起鋒面接近過程中，天氣開始變得較不穩定，下午起北部開始有局部短暫陣雨，晚間中部以北有短暫陣雨或雷雨，甚至有局部大雨發生機率，而「明晚至周四白天最不穩定」，中部以北易有短延時強降雨。

周五（11日）為2波鋒面的空檔，水氣相對較少，僅桃園以北、東半部及其他山區有局部短暫陣雨；周六（12日）下半天受到第2波鋒面影響，且降雨範圍較上次來得更廣，各地都有短延時強降雨機率，中部以北、東北部、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北有局部大雨。

周日（13日）鋒面遠離，緊接著東北季風增強，降雨趨緩，但各地溫度略轉涼，僅東半部、中南部山區有局部短暫降雨，其他地區為多雲的天氣；下周一、下周二（14、15日）各地水氣不多，僅東南部、恆春半島有零星降雨。

溫度方面，林定宜指出，周三至周六白天西半部高溫可達29、30度，花東約26度，低溫普遍約17至22度。

周日東北季風增強，各地轉涼，北部高溫降至21、22度，中南部約23度，花東21、22度，低溫北部約15、16度，中南部17、18度，花東18、19度；下周一回暖，西半部高溫回升至27、28度，花東25、26度，周日至下周一溫差較大。