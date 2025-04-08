史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

「醫師，我很窮，該怎麼辦？」哭窮不再是賣慘，可能會真的影響身心理健康。近日股市暴跌，不少股民自嘲要睡公園了，慘賠到屬於極端貧窮一族。醫界也掀起一波適合股市慘況的ICD-10診斷碼Z59.5：極端貧窮。身心科醫師及健保署表示，真的有這類碼別，只是平常極少開立，並非股災後才出現。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師陳長聖表示，ICD-10為最新國際疾病分類系統，由世界衛生組織WHO制定，提供整套診斷代碼來分類疾病。其分類細項涵蓋各種徵象、異常發現、民眾投訴、社會環境以及疾病或傷害的外部原因，目的是讓醫護人員了解影響患者的身心症狀。

陳長聖說，這些獨特代碼讓專業人員能夠更容易、更全面記錄病情，有助於擬定個人化的治療計畫。以這次的股災為例，在社群網路上出現Z59.5極端貧窮、Z59.0無家可歸，有網友開玩笑非常需要這個診斷證明，請家中財務長提高零用錢額度，因應物價上漲、關稅衝擊。

健保署醫務管理組組長劉林義說，ICD-10是國際疾病分類，將原本醫生書寫病歷的文字標準化。以車禍為例，分類碼可細究是騎車、開車、走路或搭車發生事故；個案是駕駛或是乘客等，歸類出原因。

引發網友熱議的「Z」編碼，非屬於疾病，而是補充分類；診斷碼Z59.5可解釋為極端貧窮，也可能是低收入戶。根據資料顯示，去年健保署的Z59.0無家可歸診斷碼，共有300多筆，數量並不多。劉林義指出，網友若希望能開立低收入戶證明，這部分要符合社會局的申請條件，而非醫療診斷。

美國總統川普祭出堪稱「核彈級」的關稅政策，引爆全球股災，也引發民眾焦慮與壓力。陳長聖提醒，關稅戰才剛開始，先調整自己的心態，穩住陣腳，可以利用「安、靜、能、繫、望｣ 五字訣調適身心，並維持規律健康作息。

安：確保自身安全，避免過度接觸會引發不適的人事物，不要再多看負面或不實的資訊。 靜：深呼吸、放鬆，調適自己的情緒與正面思考，可從事讓自己感到平靜或安定的活動。 能：增加效能感，閱讀、打掃、運動、寫日記等，轉移注意力並找回自我控制感。 繫：促進人際聯繫，維持與外界的溝通，多跟親友互相表達內心感受與想法，紓解心情。 望：保持希望，跳脫負面的思考，相信股災終會過去。

陳長聖說，天災人禍後，民眾並不會馬上來看診，大約2、3周左右，因心情鬱悶影響睡眠、食欲、活動力，才會明顯感覺到不對勁。他提醒，若一個月後仍有悲傷、失落等憂鬱反應，且食欲差、易疲倦、睡眠品質不佳，應就醫尋求專業醫療協助，包括身心科、心理諮商等。