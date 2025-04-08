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腳踝扭傷醫教護具這樣挑 挑錯恐釀二次傷害

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
針對腳踝扭傷的患者，通常建議先觀察、冰敷、抬高、固定及休息，若狀況沒有改善，則應就醫釐清有無嚴重傷害。示意圖，記者賴昀岫／攝影
針對腳踝扭傷的患者，通常建議先觀察、冰敷、抬高、固定及休息，若狀況沒有改善，則應就醫釐清有無嚴重傷害。示意圖，記者賴昀岫／攝影

腳扭傷不只影響行走，有些還可能傷及韌帶、肌腱等，甚至合併骨折或骨裂等狀況。復健醫師指出，腳踝扭傷十分常見，通常建議先觀察、冰敷、抬高、固定及休息，若狀況沒有改善，則應就醫釐清有無嚴重傷害。依據不同受傷程度所需保護固定的需求，分為簡易型彈性護踝、加強型護踝、充氣式足踝夾板和氣動式護等。  

台灣復健醫學會醫師林宗慶在衛福部食藥署「藥物食品安全週報」指出，腳踝扭傷十分常見，通常建議先觀察、冰敷、抬高、固定及休息，若狀況沒有改善，則應就醫釐清有無嚴重傷害，先觀察外觀，並進行軟組織超音波、X光等檢查，確認是否有韌帶、肌腱受傷，或合併骨折或骨裂等狀況，並依據受傷的嚴重程度，建議不同種類的醫用足踝護具，進行固定與保護，避免二次傷害。

依據不同受傷程度，所需保護固定的需求大致可分為四類。林宗慶說，「簡易型彈性護踝」適合較輕微的扭傷，因為具有彈性的包覆功能，容易穿脫，適合長時間穿戴、休息及睡覺時可取下；中度扭傷可選擇「加強型護踝」，具有較強的支撐及包覆功能，部分附有纏繞帶，可提供局部加壓效果。

中、重度的扭傷可選擇「充氣式足踝夾板」，林宗慶表示，適合中、重度的扭傷，夾板內層有氣囊，針對患處可提供較佳的貼合支撐效果，建議使用1至2小時脫下休息，避免造成血液循環不良；「氣動式護踝」擇適用較嚴重或複雜性的腳踝扭傷、韌帶撕裂傷合併骨裂、穩定性足踝骨折或是足部蹠骨與阿基里斯腱受傷的患者，可提供完整的包覆固定、支撐與充氣功能，猶如打石膏的效果，但此類護具可依需求調整充氣程度，長時間使用可能會影響血液循環，建議每1至2小時取下休息。

林宗慶提醒，護具可選擇比平常所穿鞋子大一點的尺寸，因為受傷初期可能有局部腫脹，稍大護具會較為適合，建議選擇透氣材質、有伸縮性且不會造成皮膚過敏與刺激的品項。

林宗慶表示，穿戴時，首先應採坐姿穿著護具，以防重心不穩；穿上後要檢查是否有皺褶、不平整，預防磨腳、皮膚破損的情況發生；若有腳麻、流汗情況，應取下休息、擦乾後再穿上。一般足踝護具建議赤足穿上，但若有過敏現象可穿薄且透氣的棉襪後再穿護具，穿戴時間主要在活動時穿上，休息或睡覺可脫下並抬高足踝休息。

食藥署提醒，民眾在選購足踝護具時，要記得「一認、二看、三會用」口訣，要認識什麼是醫療器材、看清包裝上載明的醫療器材許可證字號，使用時會詳閱說明書。

復健 醫師 骨折

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