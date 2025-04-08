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觀光業哀嚎！川普關稅恐重創來台旅客數 國旅也逃不掉
美國總統川普4月2日宣布對等關稅，引發全球市場動盪，昨日台股也重挫，學者分析，來台主要的客源國如日韓、東南亞等都是此次關稅重災區，入境旅客恐面臨衰退，而國內隨著經濟受到影響，也會影響國人出國或旅遊意願，觀光產業恐受影響。
台股昨（7日）重挫補跌，盤中大跌逾2000點，跌幅逾9.5%，寫下歷史以來盤中最大跌幅，今日開盤繼續下殺，投資人哀鴻遍野。旅遊業者直言，觀光旅遊屬於非必要民生消費，人民不能不吃不喝，但可以不出門旅遊，若經濟下滑，觀光肯定受衝擊。
交通部觀光署今年來台旅客千萬人次目標，根據觀光署統計，今年1月來台旅客約65萬1078人次，其中以南韓、日本、香港、大陸及菲律賓旅客最多；出境旅客約161萬3482人次，其中以前往日本、大陸及香港最多。
靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，隨著疫後民眾出國熱度未歇，原預計今年出國市場會有5至10％的成長，但川普對等關稅政策一出，未來可能會變成負成長；他指出，出遊需要有錢、有閒、有心情，若股票下跌、工廠失去訂單、無薪假，都會影響出遊心情。
針對來台市場部分，黃正聰指出，去年國際旅客約有785萬人次來台，原預估有10％的成長，但因主要的入境國家也都列入高關稅地區，包含日本、南韓、越南、印尼等，出遊能力同樣受影響。
黃正聰說，去年0403花蓮大地震後，來台旅客減少，短期來看可望有5％成長，但長期可能會有衰退的情況。
國旅部分，黃正聰認為，就算國人減少出國，國內旅遊仍會受到景氣影響，高價產品衰退，低價商品則可能成長。
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