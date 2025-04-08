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嚇！黑熊出沒台灣最北端 復興部落原民與站立黑熊對視

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導
新竹分署黑熊調查團隊2020年紅外線自動相機拍到北台灣第一筆黑熊監測影像。圖／林保署新竹分署提供
新竹分署黑熊調查團隊2020年紅外線自動相機拍到北台灣第一筆黑熊監測影像。圖／林保署新竹分署提供

桃園市復興區有台灣黑熊出沒！林業及自然保育署新竹分署今天表示，3月底接獲復興區哈凱部落原住民通報在北宜交界哈盆地區附近，發現2起黑熊出沒，創下24年來台灣黑熊出現台灣最北端紀錄，也是首次桃園原民部落族人通報目擊黑熊，令人欣喜。

林保署新竹分署指出，今年3月30日，復興區哈凱部落族人通報2起目擊黑熊事件，引起該分署重視，通報地點接近24年前國內調查台灣黑熊分布紀錄的北界哈盆地區，該分署立即委由野聲團隊與原民族人前往2地現勘紀錄，第一起原住民在該地區海拔700公尺原住民保留地周邊，聽到竹林大型動物踩踏聲音，研判是黑熊。

第二起原住民騎車經過，聽到邊坡聲響，目擊一隻高約1.5公尺黑熊自護欄跳下，相距不到30公尺，黑熊見狀還以後腳站立，隨即穿越馬路進入下坡竹林，原民還與黑熊對視數秒，確定是台灣黑熊。

新竹分署表示，在2處現場雖未發現黑熊足跡、抓痕或排遺，因為第一起原民通報描述具體、第二位通報原民更近距離目擊黑熊指認，因此確認是黑熊，2處相距600公尺，推測應是同一隻黑熊。

根據調查台灣黑熊分布，2020 年在桃園復興的比亞外地區曾透過紅外線自動相機拍到北台灣第一筆黑熊影像、2023年又在同地點再拍到黑熊個體，通報地點接近24年前國內調查台灣黑熊分布紀錄北界的哈盆地區，顯示黑熊族群在山林逐漸恢復。

新竹分署近年在桃園山區推動社區參與黑熊生態服務給付計畫，通報的哈凱部落這項計畫，目前已有巴陵、爺亨、哈凱、凱維蘭與雪霧鬧等部落族人成立巡守隊，協助執行台灣黑熊族群監測與棲地巡守，守護黑熊保育生態。

新竹分署在桃園復興區推動黑熊生態服務給付方案，部落族人巡守隊執行黑熊族群監測與棲地巡守。圖／林保署新竹分署提供
新竹分署在桃園復興區推動黑熊生態服務給付方案，部落族人巡守隊執行黑熊族群監測與棲地巡守。圖／林保署新竹分署提供
桃園復興哈凱部落族人騎車返家途中，看到邊坡（圖右側）一隻黑熊從護欄跳下，距不到30公尺對視。圖／林保署新竹分署提供
桃園復興哈凱部落族人騎車返家途中，看到邊坡（圖右側）一隻黑熊從護欄跳下，距不到30公尺對視。圖／林保署新竹分署提供

台灣黑熊 新竹 桃園

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