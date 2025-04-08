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本週2波鋒面接力報到 中部以北防局部大雨

中央社／ 台北8日電

氣象署今天表示，本週2波鋒面影響，各地易有局部陣雨或雷雨，2波鋒面中部以北地區防局部大雨；首波明晚至10日通過，12日第2波鋒面，雨區較廣；13日鋒面通過後東北季風增強，各地轉涼。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天白天鋒面接近，天氣慢慢轉不穩定，東半部有不定時局部短暫陣雨；午後中南部山區、北部地區局部短暫陣雨。

林定宜表示，明晚起至10日鋒面通過，雨勢增強，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨、並有局部大雨發生；11日鋒面遠離，雨勢減小，桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜指出，12日另一波鋒面通過，降雨範圍較前一波更廣，中部以北、東北部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，而中部以北地區仍有局部大雨發生的機會。

林定宜提到，13日鋒面通過後、東北季風增強，雨勢趨緩，以東半部地區、中南部山區仍有局部短暫雨為主，其他地區為局部短暫雨後多雲；14日起天氣回穩，各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，林定宜說，明天各地低溫約攝氏17至22度，白天西半部高溫約29、30度，東半部約26度，各地偏暖；12日之前因降雨影響，各地白天氣溫略降2度左右；13日因東北季風影響，北部全天氣溫約16至21度、中部17至24度、南部19至25度，感受稍涼。

林定宜表示，14日清晨可能有局部輻射冷卻，氣溫稍低，但白天回溫明顯、各地溫暖如夏，要留意日夜溫差大。

林定宜提醒，今晚至12日清晨馬祖、金門及今晚至9日清晨中部以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度。

氣溫 鋒面

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