隨大甲媽遶境 小心鐵腿、腳痛、足底筋膜炎

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，吸引數十萬人簇擁起駕，徒步行走9天8夜、全程300公里。員林宏仁醫院總院長王斯弘表示，許多信眾攜老扶幼參加宗教盛會，在太陽底下步行遶境，十分考驗體力與腳力，不少人走路太久起水泡，甚至鐵腿、腳痛、引發足底筋膜炎等。

王斯弘說，民眾長時間走路，可能帶來腳踝、膝蓋與腰部、脊椎的負擔，雖然「多走路對身體好」，但是行走過多或方式不正確時，反而會傷身。他指出，短時間內高強度專注趕路，對膝關節、髖關節會造成過度壓力，尤其是步態不正確時，恐加速軟骨退化，進而引發疼痛。

「遶境最常見足部傷害。」王斯弘提醒，遶境前應先訓練體能，避免趕路體力透支。另要穿著適合的鞋類，有足弓支撐的鞋子可以分散壓力；具緩震功能的鞋底，可以減少衝擊。好的鞋子能讓步態更穩定，減少步行時腳踝的側向晃動，有助於保持平衡、減少疲勞感。

4月初天氣變化大，但中南部偏悶熱，仍要注意防曬、補水、穿著涼爽透氣衣物，慎防熱傷害。王斯弘說，在戶外長時間活動，大量流汗若沒有補足水分，容易造成脫水、中暑。他提醒，含糖飲料不能取代水，而且在炎熱狀態下補充糖分，愈喝愈渴，可能加重脫水狀態及腎損傷。

有三高、糖尿病、腎臟病等慢性病族群，長時間參加遶境，容易因三餐不固定、趕路忘記吃藥，或是不忌口吃遍沿途信徒設置的點心站，導致血糖、血壓波動。王斯弘建議，慢性病患者一定要規律服藥，多利用手機、穿戴裝置的「用藥」提醒功能，即使參加神聖的遶境活動，也要遵守醫囑。

其次是飲食控制，沿途路邊有各式民眾提供的點心、水果及飲品，王斯弘提醒，應留意攝取量，腸胃短時間內大吃大喝，恐難負荷。嚴重時可能出現腸胃炎，建議攜帶自身常備藥物及慢性病藥物，若有身體不適應盡早求診，以免延誤病情。