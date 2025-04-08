苗栗幼子雙亡命案無通報史 衛福部：殺子自殺案年均9例

苗栗縣頭份市昨天下午傳出殺子自殺憾事，大樓住戶母子3人被發現躺臥床上，救護人員到場時，母親仍有生命氣息，身旁2幼子已明顯死亡。衛福部保護司統計，近8年殺子自殺案件總計74人，平均每年9位兒少因此失去生存權利，司長張秀鴛說，本案屬重大兒虐事件，已要求地方政府舉行檢討會議，後續也會在中央舉辦檢討。

據了解，死亡孩童父母雙親婚姻不順利，已預備離婚，且案件母親為二婚，疑似有心理衛生議題，生下孩子死亡時才8個月大。張秀鴛說，縣市政府仍在了解詳情，目前掌握，該案屬突發案件，過去並無任何徵兆，案家過去無脆弱家庭等社安網通報歷史，至於母親是否有憂鬱症等情況，須待調查就醫紀錄等釐清。

衛福部統計，106至113年殺子自殺計74人，平均每年約有9名兒少因此而失去生存的權利；分析是類案件發生主要原因，33%為經濟因素、26%是照顧者心理健康問題、21%為親密關係衝突、15%為照顧壓力。

張秀鴛表示，父母面臨經濟、婚姻或心理健康等問題，應理性尋求資源協助，地方政府社福中心、心理衛生中心等均可提供服務，「任何問題都不是無解，呼籲尊重孩子生命權，別讓孩子連說話、成為生命主體的機會都失去。」

張秀鴛表示，殺子自殺常是「預謀」情況，父母因長期家庭因素，擔心孩子獨活只會更辛苦，最終導致憾事發生，但台灣很有人情味，且各項社福資源豐富，只要願意向外求助，均有相應資源可幫助面對，殺自自殺是保護兒少的底線，避免類似事件發生是社會共同責任，社區民眾應多關懷身邊較為封閉、社會隔離嚴重，不熟悉社福資源的家庭，發揮「雞婆心」給予協助，或轉介相關資源。

「孩子不是父母發洩或報復的工具，更不應把孩子當成附屬品，如有生活壓力或關係衝突問題，亦應冷靜處理，適時尋求協助。」張秀鴛說，衛福部強化社會安全網計畫在全國各地布建156處社會福利服務中心及56處心理衛生中心，提供民眾福利資源與心理健康支持，衛生福利部呼籲民眾妥善運用。

衛福部強調，殺子自殺不但無法解決問題，反而葬送自己與孩子追求幸福的權利，呼籲民眾如果有情緒問題或輕生念頭，可撥打安心專線（1925）進行諮詢；如果民眾發現身邊的家庭正在發生激烈的衝突，有波及到家中無辜兒少之虞，可撥打110或113保護專線，或透過「社會安全網—關懷e起來」進行通報。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線