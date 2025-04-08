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膝關節損傷不只能換人工關節 還可用軟骨再生微創手術

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院骨科主任黃俊錫以新的軟骨再生手術為患者治療膝關節疼痛，術後恢復成功今天分享案例。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院骨科主任黃俊錫以新的軟骨再生手術為患者治療膝關節疼痛，術後恢復成功今天分享案例。記者黃于凡／攝影

台灣老年人口逐漸成長，退化性關節炎愈來愈普遍，膝關節軟骨磨損不可忽視，若能提早發現並治療，就可選擇軟骨再生修復，避免走到置換人工關節最後一步，最大幅度保留還完好的關節組織，嘉義大林慈濟醫院去年起至今完成4例軟骨再生修復，改善患者膝蓋問題。

50多歲駱姓女子說，工作時踩空樓梯，起初不會很痛，半年後右膝外側腫一個包，注射玻尿酸、消炎藥物都沒改善，還來腳就無法彎曲，連上廁所都有問題，直到接受軟骨再生手術後，術後9個月，搭配每天走路運動，現在已可日行萬步、自在上樓梯。

大林慈濟醫院骨科主任黃俊錫說，退化性關節發生時會出現徵兆，包括關節僵硬變形、關節疼痛腫脹、大腿肌肉萎縮、發出喀喀聲音，輕度退化可以止痛藥物、復健及運動，中度則需使用抗發炎藥物、玻尿酸製劑、PRP，重度則需置換人工膝關節。

黃俊錫指出，換關節不是唯一選擇，年輕患者損傷可能沒那麼大，人工關節有使用年限，20年後還得再換一次，新手術「軟骨再生治療手術」是微創小傷口，以關節鏡取出健康軟骨，做細化及酵素活化後，再裝入載體種到受損部位，手術1小時內就能完成，恢復期約1年。

大林慈濟醫院骨科部主任謝明宏說，軟骨再生治療手術是台大與工研院合作研發技術，大林慈濟醫院在嘉義地區率先引進新的手術技術，目前已有4台成功案例，其中駱姓女子去年6月手術至今有明顯改善，盼未來以最新軟骨再生技術，盼造福更多病患。

嘉義縣大林慈濟醫院引進新的軟骨再生技術，去年至今已成功完成4台手術。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院引進新的軟骨再生技術，去年至今已成功完成4台手術。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院引進新的軟骨再生技術，去年至今已成功完成4台手術。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院引進新的軟骨再生技術，去年至今已成功完成4台手術。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院骨科主任黃俊錫（右二）以新的軟骨再生手術為患者治療膝關節疼痛，駱姓女子（中）今天分享她已可正常上樓梯。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院骨科主任黃俊錫（右二）以新的軟骨再生手術為患者治療膝關節疼痛，駱姓女子（中）今天分享她已可正常上樓梯。記者黃于凡／攝影

患者 慈濟 手術

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