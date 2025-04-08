膝關節損傷不只能換人工關節 還可用軟骨再生微創手術

台灣老年人口逐漸成長，退化性關節炎愈來愈普遍，膝關節軟骨磨損不可忽視，若能提早發現並治療，就可選擇軟骨再生修復，避免走到置換人工關節最後一步，最大幅度保留還完好的關節組織，嘉義大林慈濟醫院去年起至今完成4例軟骨再生修復，改善患者膝蓋問題。

50多歲駱姓女子說，工作時踩空樓梯，起初不會很痛，半年後右膝外側腫一個包，注射玻尿酸、消炎藥物都沒改善，還來腳就無法彎曲，連上廁所都有問題，直到接受軟骨再生手術後，術後9個月，搭配每天走路運動，現在已可日行萬步、自在上樓梯。

大林慈濟醫院骨科主任黃俊錫說，退化性關節發生時會出現徵兆，包括關節僵硬變形、關節疼痛腫脹、大腿肌肉萎縮、發出喀喀聲音，輕度退化可以止痛藥物、復健及運動，中度則需使用抗發炎藥物、玻尿酸製劑、PRP，重度則需置換人工膝關節。

黃俊錫指出，換關節不是唯一選擇，年輕患者損傷可能沒那麼大，人工關節有使用年限，20年後還得再換一次，新手術「軟骨再生治療手術」是微創小傷口，以關節鏡取出健康軟骨，做細化及酵素活化後，再裝入載體種到受損部位，手術1小時內就能完成，恢復期約1年。