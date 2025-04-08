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廢棄物非法棄置案件嚴懲重罰 環境部積極透過跨域結盟

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部8日表示，為有效杜絕違法者任意棄置廢棄物，近年環境部除對違法者裁處罰鍰外，亦透過跨域結盟積極查辦犯罪行為，司法與行政手段多管齊下，包括處以罰款、科以刑責、追償犯罪所得及要求進行環境復原等。非法棄置廢棄物案件如違反廢棄物清理法第46條，可處一年以上五年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金，另外，也會追償犯罪所得及要求進行環境復原，讓違法業者得不償失，付出嚴重的代價。有不少案件違法者除被判刑之外，並被追償數億元之犯罪所得。

媒體報導我國廢棄物清理法針對非法棄置廢棄物案件，罰則最高不超過300萬元，無法遏止非法棄置案件的發生，與目前環境部積極透過跨域結盟，針對廢棄物非法棄置案件嚴懲重罰，讓違法者得不償失之事實不符。

環境部表示，為讓非法棄置廢棄物之違法者付出更嚴重之代價，目前正進行廢棄物清理法修法作業，針對棄置廢棄物違反廢清法46條之行為，修法草案已將最高刑度從5年提高至7年，針對棄置地點如為生態敏感者，更將刑度提高為3年以上10年以下有期徒刑，並將罰金提高為新臺幣2,000萬元。

廢棄物非法棄置危害環境事件是環境部高度重視問題，除透過檢警環結盟跨機關合作打擊環保犯罪外，亦運用科技工具及導入AI人工智慧，建置智慧圍籬系統，以車輛辨識技術及即時監控等功能，使廢棄物清運車輛無所遁形，有效嚇阻不法情事發生，經統計自104年起至今，查獲2,559件環保犯罪案件，查扣機具數計992部。

環境部強調，廢棄物非法棄置案件趨向集團性、組織化與跨區域犯罪，增加查緝困難度，為精準打擊目標，除持續跨機關合作查緝外，將透過「強化全國廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，擴大布建車牌辨識及e-Tag系統，完善智慧圍籬網絡，並建構執法智慧決策中心進行遠端執法，從源頭防範不法情事。

廢棄物 環保

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