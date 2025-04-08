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雇主團體批鐘點移工收費高昂 家總看法分歧憂溝通

中央社／ 台北8日電

勞動部多元陪伴照顧服務計畫昨天上路，全台共6家公益團體提供服務，民團雇主協會批評收費高昂，家總則認為收費略低於本國籍自費看護，但計畫有外籍看護，語言溝通為挑戰。

為滿足照顧需求人力，勞動部推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，也就是鐘點移工計畫，讓民眾能自費向公益社團法人申請照顧人力，計畫昨天正式上路，開放官網線上預約全額自費服務。

不過，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今天發布新聞稿，再度批評計畫收費高昂，直言多元計畫高價加費，卻未見專業，部分試辦單位針對重度失智、體重超過80公斤、有攻擊傾向等狀況，每日或每小時加收新台幣100至600元不等費用。

雇主協會表示，醫療或復健專業並未因患者體重或病情加收費用，照護行業卻採取此模式，可能構成針對性差異對待，嚴正抗議部分試辦單位不僅羞辱失能者，更摧毀台灣社會公平正義的作法。

雇主協會主張，照護應以需求為核心，而非依條件選擇性服務，當前加費模式可能偏離此原則，與其他行業如醫療、教育的倫理規範形成對比，計畫須確保服務品質，而非僅以費用作為調節手段，呼籲立即廢除針對特殊需求的加費規定，停止歧視性政策。

針對此計畫，中華民國家庭照顧者關懷總會則發布新聞稿指出，臨時性、短期性、急迫性需求確實存在，有時因長照服務派不出人力，或骨折、手術後復原等不符合長照申請資格，民眾會透過人力仲介業或線上媒合平台，自費聘請看護解決。

家總將多元陪伴照顧計畫跟自費看護做比較。家總說，自費看護都是本國籍，而多元陪伴計畫有外籍服務員，語言與溝通是一大挑戰；在品管部分，自費看護沒有強制的資格或培訓規定，屬於個體戶服務；多元陪伴計畫有培訓課程、督導機制、客服專線等，使用者有向機構申訴的管道。

至於收費，家總說，多元計畫收費略低於本國籍自費看護，多元陪伴計畫至少須使用4小時，因應不同地區物價水準，6家試辦單位每小時收費在250元至312元間。

而根據Care724自費平台2023年調查資料，本國自費看護每小時收費在280元至500元間，另可能受到「看護資格與經驗」、「照顧困難度與風險（例如體重較重、病情較重等困難照顧個案）」加價。

因此家總也建議，民眾還是優先申請長照服務，若需要使用自費服務，可以參考上述比較結果，挑選較適合的方式。

家總也說，台灣113年平均家戶人口數已持續下滑至2.48人，已經進入「零家庭照顧者時代」與「大缺工時代」，因此提高人力效能是必須推動的，樂見政府部門各種創新嘗試，也會密切監督後續推動成果與政策發展。

人力 外籍看護 雇主

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多元陪伴V.S.自費看護 家總分析：價錢低但有語言挑戰

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