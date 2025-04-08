影／紫紗裙女子站鐵軌拍花旗木美照 網友罵：不要命了

彰化縣二水鄉員集路的花旗木正盛開，清明連假期間吸引許多遊客前來賞花，但最近有網友po網一名紫紗裙女子竟跨越護欄，站在集集火車鐵軌上拍照，引發網友撻伐說「是不要命了嗎?」鐵路警察表示，民眾行為已違反《鐵路法》，可裁罰1萬元至5萬元。

前幾年也曾發生花旗木花季時，有遊客帶著小朋友到二水鄉員集路看花，為了想拍集集火車通過花旗木林道時的美照，跑到鐵軌旁拍照，小朋友卻被急駛而來的火車擦撞受傷送醫。

清明連假又出現驚險鏡頭，有民眾在網路上po出一張穿著紫紗裙女子跑到二水員集路旁的集集小火車鐵軌，站在鐵軌上方拍照，後方就是花旗木，po文一出引來一片罵聲。