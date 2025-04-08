快訊

曝限空令成效！金管會信心喊話「已止跌」：放空減86%、8家公司執行庫藏股

掃拖機器人「伸手臂」！Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

影／紫紗裙女子站鐵軌拍花旗木美照 網友罵：不要命了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
最近有網友po網一名紫紗裙女子竟跨越護欄，站在二水鄉員集路火車鐵軌上要拍花旗木美照，險象環生。圖／民眾提供
最近有網友po網一名紫紗裙女子竟跨越護欄，站在二水鄉員集路火車鐵軌上要拍花旗木美照，險象環生。圖／民眾提供

彰化縣二水鄉員集路的花旗木正盛開，清明連假期間吸引許多遊客前來賞花，但最近有網友po網一名紫紗裙女子竟跨越護欄，站在集集火車鐵軌上拍照，引發網友撻伐說「是不要命了嗎?」鐵路警察表示，民眾行為已違反《鐵路法》，可裁罰1萬元至5萬元。

前幾年也曾發生花旗木花季時，有遊客帶著小朋友到二水鄉員集路看花，為了想拍集集火車通過花旗木林道時的美照，跑到鐵軌旁拍照，小朋友卻被急駛而來的火車擦撞受傷送醫。

清明連假又出現驚險鏡頭，有民眾在網路上po出一張穿著紫紗裙女子跑到二水員集路旁的集集小火車鐵軌，站在鐵軌上方拍照，後方就是花旗木，po文一出引來一片罵聲。

鐵路警察也提醒民眾注意自身安全，根據《鐵路法》規定，若民眾擅闖入鐵路路線，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

二水鄉正值花旗木花季，許多民眾在員集路拍火車通過花旗木林道時的美照。記者林宛諭／攝影
二水鄉正值花旗木花季，許多民眾在員集路拍火車通過花旗木林道時的美照。記者林宛諭／攝影

火車 花旗木 集集

延伸閱讀

清明連假台中大執法成果曝 抓酒駕62件32人送法辦

兒童清明連假台南湧百萬人次遊客 商圈人潮最多

影／男掛「太魯閣車外」摔鐵軌驚險畫面曝 緊急停放車

影／彰化花旗木花況較南部好 村長曝三要訣養護才有美景

相關新聞

影／紫紗裙女子站鐵軌拍花旗木美照 網友罵：不要命了

彰化縣二水鄉員集路的花旗木正盛開，清明連假期間吸引許多遊客前來賞花，但最近有網友po網一名紫紗裙女子竟跨越護欄，站在集集...

國道火燒車事故增！第1季13件A1死亡 安全距離計算公式曝光

國道1號昨發生油罐車起火、車頭全毀的火燒車事件，根據統計，2022年共發生149件火燒車事故、2023年189件、202...

5/1勞動節適逢春季賞花 高公局預測將出現1日遊車潮

今年勞動節（5月1日）放假1天，雖當天為周四且非民俗節日，未形成連續假期，但交通部高公局表示，由於正逢春季賞花時節，加上...

部長陳世凱指「法規與日本相同標準」遭扭曲 交通部急澄清

交通部長陳世凱日前受訪時提及，今年推出的「停止線與行人穿越道距離」政策背景，與日本相同標準，但談話內容遭部分人士斷章取義...

肺癌死亡率連9年下降 醫：「這二因素」是最大關鍵

根據衛福部「112年國人死因統計」結果，癌症已連續42年居十大死因首位，112年癌症死亡人數5萬3126人，其中，肺癌占...

電影「最壞的男人」 呈現敲詐大師黑暗傳奇引起聯想

美國總統川普掀起關稅風暴，逼迫各國前來談判，引發全球股市暴跌。這時探討敲詐大師的電影《倫敦最壞的男人》推出，引發不少聯想。 曾被福爾摩斯之父亞瑟柯南道爾形容為「倫敦最壞的男人」的人——查爾斯·奧古斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。