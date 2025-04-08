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國道火燒車事故增！第1季13件A1死亡 安全距離計算公式曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年1月14日上午，國道1號南向339公里處發生1貨櫃車追撞前方10輛車事故，導致2人死亡、3人受傷。圖／交通部高公局提供
今年1月14日上午，國道1號南向339公里處發生1貨櫃車追撞前方10輛車事故，導致2人死亡、3人受傷。圖／交通部高公局提供

國道1號昨發生油罐車起火、車頭全毀的火燒車事件，根據統計，2022年共發生149件火燒車事故、2023年189件、2024年192年。火燒車事故逐年攀升，交通部高公局今呼籲，行車保持安全距離，才有足夠時間因應突發狀況。

昨（4月7日）國道1號北向28.8公里處發生油罐車火燒車事故，1輛油罐車上午11時許行經國道1號三重路段時，車頭不明原因突然起火，消防人員獲報到場迅速將火勢撲滅，所幸並未延燒到後方油罐，駕駛也及時下車並未受傷。

交通部高公局公布今年第1季國道死亡事故，共計13件，其中，疑因未保持安全距離造成的追撞事故計5件，占比達38%，造成6死10傷。

高公局指出，國道近年頻傳火燒車事故，今年1月14日上午，國道1號南向339公里處發生1貨櫃車追撞前方10輛車事故，導致2人死亡、3人受傷；2月7日上午，國3南向375.6公里處發生1大貨車追撞前方3輛車事故，導致1人死亡、3人受傷。

根據統計，2018年火燒車事件達149件，其中車輛起火132件、車輛冒煙17件；2019年共193件，車輛起火87件、車輛冒煙106件；2020年共130件，車輛起火122件、冒煙車8件；2021年共122件，車輛起火113件、冒煙車9件；2022年共149件，車輛起火140件、冒煙車9件；2023年共189件，車輛起火185件、冒煙車4件；2024年共192件，車輛起火170件、冒煙車22件。

高公局公開行車安全距離計算方式，在正常天候狀況下，分別以行駛速度、行車時間等2方式計算。若以行駛速度計算，小型車與前車應至少保持「速度除以2」的距離，單位為公尺；大型車與前車應至少保持「速度減20」的距離，單位為公尺。

若以行車時間計算，自身車頭與前車車尾通過某一定點如標誌、燈桿的間隔時間，小型車應至少間隔2秒鐘，大型車應至少間隔3秒鐘。

高公局呼籲駕駛人，行車保持安全距離，才有足夠的時間來因應突發狀況。如遇濃霧、強風、大雨等天候欠佳狀況或行駛於夜間、下坡路段或隧道內等狀況，應適度擴大行車安全距離，才能維護自身的行車安全。

2月7日上午，國3南向375.6公里處發生1大貨車追撞前方3輛車事故，導致1人死亡、3人受傷。圖／交通部高公局提供
2月7日上午，國3南向375.6公里處發生1大貨車追撞前方3輛車事故，導致1人死亡、3人受傷。圖／交通部高公局提供
國道1號昨發生油罐車起火、車頭全毀的火燒車事件，油罐車車頭被燒成廢鐵。記者黃子騰／翻攝
國道1號昨發生油罐車起火、車頭全毀的火燒車事件，油罐車車頭被燒成廢鐵。記者黃子騰／翻攝
高公局公開行車安全距離計算方式，在正常天候狀況下，分別以行駛速度、行車時間等2方式計算。圖／交通部高公局提供
高公局公開行車安全距離計算方式，在正常天候狀況下，分別以行駛速度、行車時間等2方式計算。圖／交通部高公局提供

國道 火燒車

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