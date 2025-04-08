桐花雪下享茶宴、看表演「宜蘭客家桐花祭」小旅行開放報名

桐花陸續綻放，宜蘭縣政府舉辦2025客家桐花祭20日登場，當天歡迎民眾搭乘接駁車前往玉蘭茶園，參加開幕及「宜客茶宴」活動，喝好茶、看表演；今年特別安排「林美石磐賞桐趣」及「跑馬古道桐花行」2條賞桐小旅行，有手作體驗及風味餐，歡迎報名。

宜蘭客家桐花祭主活動選在充滿茶香及茶園美景的大同鄉玉蘭亭廣場，開幕在伯公廟進行「伯公祭儀」，邀請新竹北埔八音團搭配儀式重現客家八音，敬天謝地；另外結合玉蘭茶特色辦理「宜客茶宴」，邀請民眾賞桐品茗，上午10時至下午4時會有8桌茶席，每桌10人，現場有茶師泡茶，不定時供應小點心。

「客庄藝文交流」表演，請到龍潭愛樂管弦樂團及愛喲阿卡貝拉高原劇團，在宜蘭客庄首次演出客家音樂親子劇「愛喲！被偷走的5分25秒」、民族舞團等演出，精彩可期，10攤客家市集好吃好玩，包含文化遊戲、服飾及手作體驗等內容。

由於玉蘭茶園的停車位不多，縣府民政處貼心安排接駁車， 4月20日上午9時至下午4時30分，宜蘭後火車站、大同鄉玉蘭站停車場來回接駁，大約半小時一班車，20人巴免費搭乘。