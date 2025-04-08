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兩廳院新點子「寄聲之廟」 以音探索信仰力量

中央社／ 台北8日電

正值媽祖生日眾寺廟遶境祈福之時，兩廳院新點子實驗場節目之一「寄聲之廟」將結合當代擊樂、北管、遶境聲響、陣頭與辦桌氛圍等元素，帶觀眾從遶境入廟到擲筊許願，探索信仰的聲音力量。

兩廳院2025新點子實驗場將推出4部完整演出作品加上6場階段性呈現，希望持續探索表演藝術的多元可能，也讓觀眾更靠近創作過程。

節目之一「寄聲之廟」由不二擊聲音製造所藝術總監薛詠之與両両製造聚團團長左涵潔攜手，將打造一場遊走式的聲音劇場。這座「看不見的廟」將探索實體廟宇與心靈殿堂的虛實交融，觀眾可自由走動，感受神聖與日常記憶的交會。

除了「寄聲之廟」節目之外，其他節目還包括蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監巴魯．瑪迪霖創作的「排彎動物園」，這次將挑戰國家戲劇院大舞台，讓熟悉的蕭邦音樂也可以跳起排灣圍舞。曾彥婷與蔣韜所成立的測不準工作室，則將「咱的塑膠夢」創作計畫搬上劇場，講述石油化學產業與人們之間的連結。

小事製作藝術總監楊乃璇推出「漚少年（au siàu-liân）」，探索身體的可能性，表達所有年齡階段的情感與處境，並透過長期以來對肢體的觀察，用舞蹈體現生命的曼妙時刻，如何優雅地接受並面對「老去」。

其他則有莊博翔的迷因計畫「佇者」階段呈現，吳璟賢「我的宿舍」階段呈現，「壁」製作委員會「壁（Piah）」階段呈現，温思妮「我們一直在創造歷史也一直在創造我們」階段呈現，「亞洲重新測量計畫」計畫分享以及洪唯堯「沒有派對」等階段呈現，讓觀眾更靠近創作過程。

總監 觀眾 遶境

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