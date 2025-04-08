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電影「最壞的男人」 呈現敲詐大師黑暗傳奇引起聯想

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片為仲業文創提供
照片為仲業文創提供

美國總統川普掀起關稅風暴，逼迫各國前來談判，引發全球股市暴跌。這時探討敲詐大師的電影倫敦最壞的男人》推出，引發不少聯想。

曾被福爾摩斯之父亞瑟柯南道爾形容為「倫敦最壞的男人」的人——查爾斯·奧古斯都·豪威爾，是維多利亞時期畫壇最令人聞風喪膽的人物之一。電影《倫敦最壞的男人》以豪威爾為主角，重新敘述這位傳奇人物面貌。電影獲獎無數，橫掃葡萄牙電影學院索菲亞獎最佳導演、男主角、原創劇本共10項大獎入圍，飾演男主角的阿爾巴諾赫羅尼默更是勇奪葡萄牙金球獎最佳男主角，電影即將於4月11日在台上映。

故事講述有極高鑑賞力，活躍於19世紀的英國藝術圈豪威爾，擅長以操控人心的方式像藝術家搾取錢財。他的敲詐手法極為高明，透過掌握權貴的私密書信，逼使對方付出鉅額金錢，以免醜聞曝光。這樣的行徑讓豪厄爾成為維多利亞時代最具爭議性的人物之一。

電影透過華麗場景與濃厚氛圍，勾勒出藝術交易背後的權謀鬥爭。劇情在「真實與虛假」、「揭露與掩蓋」之間穿梭，展現一個道德邊界模糊、充滿誘惑與背叛的時代。亞瑟·柯南·道爾以豪威爾為藍本，塑造出《福爾摩斯探案》中最令人憎惡的敲詐犯——米爾沃頓。這個角色的冷血與狡詐，與豪威爾的真實作為幾乎如出一轍，也因此被稱為「倫敦最壞的男人」。

《倫敦最壞的男人》揭示一場視覺與道德的雙重冒險，穿梭於藝術與腐敗、慾望與背叛之間，呈現了一段被歷史塵封的黑暗篇章。電影將於4月11日在台上映。

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倫敦 威爾 電影

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