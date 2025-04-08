多元陪伴V.S.自費看護 家總分析：價錢低但有語言挑戰

勞動部昨日推出「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，民眾若是有臨時、短期、緊急照顧需求，可以尋求6公益團體支援。家庭照顧者總會分析，相關需求確實存在，有時候民眾可能不具長照資格，會轉由申請自費服務，勞動部方案價格略低於自費，但可能面臨外籍服務員，會有語言與溝通的挑戰。

家總秘書長陳景寧表示，我國平均家戶人口數只剩下2.48人，已經「零家庭照顧者時代」與「大缺工時代」，必須提高人力效能；不論平均十年的長照歷程，或非長照狀況，臨時性、短期性、急迫性需求確實存在，有時因長照服務派不出人力，或骨折、手術後復原等不符合長照申請資格，民眾會透過人力仲介業或線上媒合平台，自費聘請看護解決。

陳景寧分析，自費看護都是本國籍，多元陪伴計畫會面臨外籍服務員，語言與溝通是一大挑戰。第二，自費看護沒有強制的資格或培訓規定，屬於個體戶服務，而多元陪伴計畫有培訓課程、督導機制、客服專線等，使用者有向機構申訴的管道。第三，多元計畫收費略低於本國籍自費看護。

陳景寧說，多元陪伴計畫至少需使用4小時，因應不同地區物價水準，六家試辦單位每小時收費在250元至312元間；另外，根據Care724自費平台2023年調查資料，本國自費看護每小時收費在280元至500元間，另可能受到「看護資格與經驗」、「照顧困難度與風險，例如體重較重、病情較重等困難照顧個案」加價。她建議有需要民眾可以優先申請長照服務。

陳景寧指出，勞動部多元陪伴計畫執行機構都是具備長照服務經驗，且設置五年以上的財團法人或非營利社團法人。申請服務必須符合有身心障礙證明、健保重大傷病資格、三個月內就醫或手術紀錄、聘僱外籍看護資格或長照評估第二級至第八級失能等級，民眾可以透過官網預約（https://mcs.wda.gov.tw/ ）或撥打勞動部1955免費諮詢。

她也提醒，由於我國看護人力不足，有大量失聯移工充斥，雇主應不小心若聘僱失聯移工，可能被處以15萬元至75萬元罰鍰；民眾可要求對方提供護照及居留證，並上移民署查詢真偽。