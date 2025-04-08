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多元陪伴V.S.自費看護 家總分析：價錢低但有語言挑戰

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
家庭照顧者總會分析多元陪伴照顧服務試辦計畫與民眾自費看護的比較。示意圖。本報資料照片
家庭照顧者總會分析多元陪伴照顧服務試辦計畫與民眾自費看護的比較。示意圖。本報資料照片

勞動部昨日推出「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，民眾若是有臨時、短期、緊急照顧需求，可以尋求6公益團體支援。家庭照顧者總會分析，相關需求確實存在，有時候民眾可能不具長照資格，會轉由申請自費服務，勞動部方案價格略低於自費，但可能面臨外籍服務員，會有語言與溝通的挑戰。

家總秘書長陳景寧表示，我國平均家戶人口數只剩下2.48人，已經「零家庭照顧者時代」與「大缺工時代」，必須提高人力效能；不論平均十年的長照歷程，或非長照狀況，臨時性、短期性、急迫性需求確實存在，有時因長照服務派不出人力，或骨折、手術後復原等不符合長照申請資格，民眾會透過人力仲介業或線上媒合平台，自費聘請看護解決。

陳景寧分析，自費看護都是本國籍，多元陪伴計畫會面臨外籍服務員，語言與溝通是一大挑戰。第二，自費看護沒有強制的資格或培訓規定，屬於個體戶服務，而多元陪伴計畫有培訓課程、督導機制、客服專線等，使用者有向機構申訴的管道。第三，多元計畫收費略低於本國籍自費看護。

陳景寧說，多元陪伴計畫至少需使用4小時，因應不同地區物價水準，六家試辦單位每小時收費在250元至312元間；另外，根據Care724自費平台2023年調查資料，本國自費看護每小時收費在280元至500元間，另可能受到「看護資格與經驗」、「照顧困難度與風險，例如體重較重、病情較重等困難照顧個案」加價。她建議有需要民眾可以優先申請長照服務。

陳景寧指出，勞動部多元陪伴計畫執行機構都是具備長照服務經驗，且設置五年以上的財團法人或非營利社團法人。申請服務必須符合有身心障礙證明、健保重大傷病資格、三個月內就醫或手術紀錄、聘僱外籍看護資格或長照評估第二級至第八級失能等級，民眾可以透過官網預約（https://mcs.wda.gov.tw/ ）或撥打勞動部1955免費諮詢。

她也提醒，由於我國看護人力不足，有大量失聯移工充斥，雇主應不小心若聘僱失聯移工，可能被處以15萬元至75萬元罰鍰；民眾可要求對方提供護照及居留證，並上移民署查詢真偽。

外籍看護 失聯移工 長照

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