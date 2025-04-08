快訊

曝限空令成效！金管會信心喊話「已止跌」：放空減86%、8家公司執行庫藏股

掃拖機器人「伸手臂」！Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

婦1日10次血便 原來是這病症作怪

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基胃腸肝膽內科個案管理師許翠純陪伴陳女做完治療全程，日前收到陳女親手寫給醫師與團隊的感謝卡，見證她的康復歷程。圖／彰基提供
彰基胃腸肝膽內科個案管理師許翠純陪伴陳女做完治療全程，日前收到陳女親手寫給醫師與團隊的感謝卡，見證她的康復歷程。圖／彰基提供

58歲的陳姓婦人因罹患潰瘍性腸炎，15年來飽受腹瀉、腹痛、血便所苦，最近更嚴重到夜不成眠，甚至1天跑10多次廁所且常常滲漏糞水，讓她苦不堪言，經彰基醫學中心醫師顏旭亨收治，以進階藥物治療獲得改善，終於能安心參加兒子的婚禮。

顏旭亨指出，陳女罹患的潰瘍性結腸炎，常見的症狀包括腹瀉、糞便帶有血與黏液、直腸出血或排便急迫感，是慢性發炎性腸道疾病的一種，且為環境與遺傳因素之間相互作用所引起，目前台灣約有4000人罹患此病，男性略多於女性，好發於青壯年族群。

彰基指出，陳女從30多歲起就深受腹瀉、腹痛及血便所苦，15年來雖然有透過診所就醫，長期使用類固醇及消炎止痛等藥物做症狀治療，但卻因為工作、家庭忙碌的因素，輕忽病症未聽從診所醫師建議到大醫院就診，造成發作頻率越來越高、症狀越來越嚴重。

彰基表示，去年9月開始，陳女持續腹痛、一天跑十幾次廁所腹瀉，且嚴重血便導致貧血，加上常常因來不及到廁所而失禁，生活品質大受影響，令她擔心無法好好參加兒子的婚禮，因此決定到彰基醫學中心就醫，由胃腸肝膽科醫師顏旭亨收治。

顏旭亨表示，陳女經過臨床症狀診斷、檢驗及腸鏡檢查，確診為急性嚴重的潰瘍性結腸炎，由於她已長期使用類固醇治療，對高劑量類固醇反應不佳，因此改採進階藥物治療，經過為期一個半月的治療後，終於順利擺脫對類固醇的依賴，並成功達到無類固醇的症狀緩解。

陳女說，所罹患的潰瘍性腸炎，病情急性期帶來的腹痛堪比分娩之痛，伴隨著頻繁的血便與失禁，甚至擔心無法陪伴即將結婚的兒子走紅毯，讓她感到無助與挫折。在家人鼓勵及加油打氣之下，她選擇聽從顏醫師的建議住院接受治療。

她回憶第一次施打藥物後，血便次數從一天超過10次減少至7次，腹痛也逐漸緩解。隨著第二次與第三次治療完成，她的排便次數進一步減少至4至5次，糞便也從液狀逐漸成型，生活品質大幅提升，也順利陪伴新人走紅毯圓夢。她也特別寫了卡片，向彰基團隊表達感謝與祝福。

彰基胃腸肝膽內科個案管理師許翠純表示，彰基收治的潰瘍性腸炎個案涵蓋年齡層廣泛，從4歲到80歲都有。對於成人患者而言，治療目標是幫助他們回復日常生活，而對於孩童患者，則希望透過醫療團隊的努力，讓他們能夠健康成長。

收治陳姓婦人的彰基醫學中心胃腸肝膽科醫師顏旭亨指出，依腸鏡顯示，陳女士腸道病灶範圍廣、潰瘍嚴重，確診為急性嚴重潰瘍性結腸炎。圖／彰基提供
收治陳姓婦人的彰基醫學中心胃腸肝膽科醫師顏旭亨指出，依腸鏡顯示，陳女士腸道病灶範圍廣、潰瘍嚴重，確診為急性嚴重潰瘍性結腸炎。圖／彰基提供

腹痛 醫師 類固醇

延伸閱讀

疑患異食癖及拔毛癖 女童腹痛胃部小腸取出髮結石

職位高錯了嗎？波蘭女清潔工腹痛就醫 一查竟是同事在飲料下毒

想大便大不出來？專家建議晚間「1活動」有助隔天排便

日本頻傳諾羅案…便當中毒1死逾300人不適 百人吃草莓大福腹瀉

相關新聞

影／紫紗裙女子站鐵軌拍花旗木美照 網友罵：不要命了

彰化縣二水鄉員集路的花旗木正盛開，清明連假期間吸引許多遊客前來賞花，但最近有網友po網一名紫紗裙女子竟跨越護欄，站在集集...

國道火燒車事故增！第1季13件A1死亡 安全距離計算公式曝光

國道1號昨發生油罐車起火、車頭全毀的火燒車事件，根據統計，2022年共發生149件火燒車事故、2023年189件、202...

5/1勞動節適逢春季賞花 高公局預測將出現1日遊車潮

今年勞動節（5月1日）放假1天，雖當天為周四且非民俗節日，未形成連續假期，但交通部高公局表示，由於正逢春季賞花時節，加上...

部長陳世凱指「法規與日本相同標準」遭扭曲 交通部急澄清

交通部長陳世凱日前受訪時提及，今年推出的「停止線與行人穿越道距離」政策背景，與日本相同標準，但談話內容遭部分人士斷章取義...

肺癌死亡率連9年下降 醫：「這二因素」是最大關鍵

根據衛福部「112年國人死因統計」結果，癌症已連續42年居十大死因首位，112年癌症死亡人數5萬3126人，其中，肺癌占...

電影「最壞的男人」 呈現敲詐大師黑暗傳奇引起聯想

美國總統川普掀起關稅風暴，逼迫各國前來談判，引發全球股市暴跌。這時探討敲詐大師的電影《倫敦最壞的男人》推出，引發不少聯想。 曾被福爾摩斯之父亞瑟柯南道爾形容為「倫敦最壞的男人」的人——查爾斯·奧古斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。