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義大醫院偕高屏42家醫院 區域聯防整合急重症醫療

中央社／ 高雄8日電

為提升病人存活率並優化緊急救治流程，義大醫院攜手高屏地區42家醫院，透過區域聯防機制，強化急重症醫療資源整合，提升「主動脈剝離手術」跨院合作照護品質。

義大醫院今天發布新聞稿表示，急性主動脈剝離是高致死率的心血管疾病，若未能在黃金時間內獲得適當治療，死亡風險將迅速上升；為提升病人存活率並優化緊急救治流程，義大醫院攜手高屏地區42家醫院，透過區域聯防機制，確保病人即時獲得適當治療。

義大醫院表示，健保署高屏業務組自2020年起率先運用醫院總額風險移撥款，推動「主動脈剝離及腦中風取栓術區域聯防獎勵計畫」；健保署於2024年7月起新增「113年全民健康保險主動脈剝離手術及腦中風經動脈取栓術病人跨院合作照護計畫」納入健保給付。

義大醫院自2023年擔任「腦中風取栓術」高屏區主責醫院，2024年進一步擔任「主動脈剝離手術」高屏區專款計畫首屆主責醫院，由心臟外科主任吳宣穎邀集42家合作醫院，共同強化跨院照護機制，持續接受健保署高屏業務組輔導並與高市府緊急醫療資訊整合中心（EMOC）合作，提升區域緊急醫療應變能力。

義大醫院於今年初舉辦「區域聯防－主動脈剝離手術跨院合作照護計畫」成果發表會，會中吳宣穎與各院醫師分享臨床經驗；也同步進行主責醫院交接儀式，義大醫院交棒給2025年主責醫院，高雄醫學大學附設中和紀念醫院。

義大醫院策略長蔡易廷表示，透過數據顯示，透過跨院合作模式，能有效提升患者治療機會，減少疾病導致的死亡風險，對於急重症醫療發展具深遠影響。

蔡易廷說，高屏澎地區歷經5年區域聯防合作機制，可執行A型急性主動脈剝離手術醫院增加至8家、具手術能力的醫師人數增加至29名、病人手術比率增加3.9%、手術死亡率下降3.4%。

健保署高屏業務組專門委員許碧升表示，感謝高屏區域內各家醫院合作建立轉院機制，提升緊急醫療照護品質，未來將與高醫合作，持續推動高屏區域主動脈剝離手術跨院合作照護計畫執行成效。

健保署 手術 義大

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