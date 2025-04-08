多元陪伴照顧服務試辦計畫上路 家總：樂見創新嘗試

勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」支援民眾在「臨短急」等照顧協助，昨天正式上路。中華民國家庭照顧者關懷總會表示，樂見政府部門各種創新嘗試，也會密切監督後續推動成果與政策發展。

針對勞動部「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，家總秘書長陳景寧表示，不論平均10年的長照歷程或非長照狀況，臨時性、短期性、急迫性需求確實存在，有時因長照服務派不出人力，或骨折、手術後復原等不符合長照申請資格，國人會透過人力仲介業或線上媒合平台，自費聘請看護解決。

價格部分，自費看護和多元陪伴試辦計畫兩者都是民眾自費，多元計畫收費略低於本國籍自費看護，多元陪伴計畫至少需使用4小時，因應不同地區物價水準，6家試辦單位每小時收費在250元至312元間；另根據Care724自費平台2023年調查資料，本國自費看護每小時收費在280元至500元間，另可能受到看護資格與經驗、照顧困難度與風險等加價。

陳景寧建議，民眾還是優先申請長照服務，若需要使用自費服務，可以參考上述比較結果來挑選較適合的方式，多元陪伴試辦計畫申請服務必須符合有身心障礙證明、健保重大傷病資格、3個月內就醫或手術紀錄、聘僱外籍看護資格或長照評估第2級至第8級失能等級。

陳景寧說，台灣2024年平均家戶人口數已持續下滑至2.48人，已經進入「零家庭照顧者時代」與「大缺工時代」，因此提高人力效能是必須推動的，家總樂見政府部門各種創新嘗試，也會密切監督後續推動成果與政策發展。

另也提醒，因本國看護人力不足，有大量失聯移工充斥，雇主若不小心聘僱，將被處以15萬元至75萬元罰鍰，民眾可以要求對方提供護照及居留證，並上移民署查詢真偽。